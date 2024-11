Vents violents et fortes pluies ont continué de s'abattre dimanche sur la Grande-Bretagne, où la tempête Bert a provoqué d'importantes inondations, notamment au Pays de Galles. Une centaine d'alertes sont toujours en vigueur.

La tempête a perturbé le trafic et provoqué des inondations. ATS

De 200 à 300 maisons et bâtiments ont été inondés dans le district de Rhondda Cynon Taf, au sud du Pays de Galles, selon un conseiller local, conduisant les autorités à déclarer un «incident majeur» à l'échelle de cette zone. La Première ministre galloise, Eluned Morgan, a déploré l'impact «absolument dévastateur» des inondations dans cette zone, où 80% des précipitations mensuelles de novembre se sont abattues en l'espace de 48 heures.

Un corps a également été retrouvé à proximité de la rivière Conwy, où des recherches avaient lieu après la disparition samedi d'un homme de 75 ans sorti promener son chien, a indiqué la police galloise. Il n'a pas encore été formellement identifié.

Au moins trois décès ont été recensés samedi sur les routes de Grande-Bretagne, sans pouvoir à ce stade être reliés avec certitude au passage de la tempête, dont celui d'un sexagénaire dans la région du Hampshire (sud) après la chute d'une branche sur sa voiture.

Risque d'inondation jusqu'à mardi

La tempête Bert a commencé à s'abattre dans la nuit de samedi sur le Royaume-Uni et l'Irlande, avec des vents violents, des pluies et d'importantes chutes de neige, perturbant les transports et privant des dizaines de milliers de foyers d'électricité.

Une centaine d'alertes inondations sont encore en vigueur en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles, avec des routes fermées à la circulation et des trains annulés. Selon l'agence de l'environnement, 80 propriétés ont été inondées en Angleterre.

Les régions sous vigilance sont celles du «sud-ouest, des West Midlands et la vallée de Calder dans le nord, en raison de fortes pluies et de la fonte de la neige» tombée samedi, a déclaré un porte-parole de l'organisation.

Le risque d'inondation devrait, à un degré plus mineur, être maintenu jusqu'à mardi dans certaines régions de l'Angleterre. La tempête a provoqué des rafales de vent jusqu'à 110 km/h, et certains parcs et attractions touristiques de Londres ont été fermés dimanche par précaution.

