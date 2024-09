En République tchèque, la situation est particulièrement grave dans le nord-est du pays. Ici le village de Mikulovice. ATS

Pluies torrentielles, inondations spectaculaires et meurtrières, évacuations par milliers: la tempête Boris sème la dévastation en Europe centrale et orientale. Son bilan s'est alourdi dimanche à au moins six morts et plusieurs disparus.

ATS

Cette tempête a provoqué dégâts et inondations catastrophiques en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne et en Roumanie. Après le décès de quatre personnes en Roumanie samedi, le bilan s'est alourdi dimanche, avec une personne noyée en Pologne et un pompier mort en Autriche. En outre, quatre personnes sont portées disparues en République tchèque.

Les images impressionnantes de ces inondations montrent des quartiers entiers inondés, des rues submergées d'eau, des habitants avec de l'eau jusqu'aux aisselles en Roumanie, des digues de sable pour limiter la montée des eaux, des personnes réfugiées dans une école en Pologne.

Coupures d'électricité

La tempête a provoqué à travers ces pays des coupures massives d'électricité, des ruptures du réseau de transport et des évacuations massives d'habitants.

En Roumanie, les services de secours ont annoncé samedi avoir retrouvé les corps de quatre personnes lors d'une opération de recherche dans la région la plus sinistrée, celle de Galati (sud-est), où des milliers de foyers sont touchés.

Le ministère roumain de l'Intérieur a fait état de «plus 5000 ménages et plus de 15'000 personnes touchés dans les comtés de Galati et de Vaslui».

Dans le nord-est de l'Autriche, un pompier est mort en intervention pendant les inondations, ont indiqué dimanche les autorités régionales.

«On coule»

Dans la ville polonaise de Glucholazy, à la frontière polono-tchèque, la rivière Biala Glucholaska en crue est passée par-dessus les digues en inondant le centre-ville et les quartiers riverains. «On coule», a déclaré le maire de Glucholazy à la presse, en appelant les habitants à quitter les zones menacées par les flots.

Des milliers de personnes ont été évacuées et ces évacuations se poursuivent des deux côtés de la frontière où des centaines de milliers de foyers restaient sans courant électrique dimanche matin. Le trafic ferroviaire entre la Pologne et la République tchèque a été coupé, a rapporté l'agence PAP.

«Nous avons le premier décès par noyade confirmé, dans la région de Klodzko», a déclaré dimanche matin le Premier ministre polonais Donald Tusk qui circule depuis samedi à travers le sud-ouest du pays, le plus touché par les inondations.

L'armée en renfort

En République tchèque, la police a signalé quatre personnes disparues: trois personnes dans une voiture qui est tombée dans une rivière dans la ville de Lipova-Lazne (nord-est) et un homme qui a disparu emporté par une rivière en crue.

La situation est particulièrement grave dans le nord-est du pays où une grande partie de la ville d'Opava a été évacuée en raison du débordement de la rivière Opava.

En Pologne, la ville de Ladek Zdroj restée sans accès routier et, dans la région de Klodzko, 1600 personnes ont dû être évacuées. «Nous pensons qu'il y aura davantage d'évacuations», a indiqué M. Tusk, en lançant une nouvelle fois des appels à la population de «ne pas refuser l'évacuation».

Le Premier ministre polonais a annoncé le déploiement de systèmes d'internet satellite Starlink pour assurer la communication à des endroits qui en sont restés coupés. La Pologne a envoyé l'armée pour soutenir les pompiers et la police sur place, équipés aussi de matériel lourd.

Les fournisseurs tchèques d'électricité ont indiqué dimanche matin que 260'000 foyers étaient privés d'électricité en raison des inondations.

Trafic interrompu

En Autriche, le trafic ferroviaire a été interrompu dans la nuit de samedi à dimanche dans une partie du pays. Une ligne du métro de Vienne a été partiellement fermée, le réseau étant menacé par la rivière Wien et le canal du Danube traversant la ville. Des digues de sables ont été érigées à l'intérieur des tunnels.

La région du pays la plus touchée par la tempête, la Basse-Autriche (nord-est) a été classée en zone de catastrophe naturelle. Avec 1,72 million d'habitants, c'est la plus peuplée du pays après Vienne.

«Les hydrologues prévoient des pluies extrêmement fortes dans les prochaines heures, jusqu'à 60 millimètres», a prévenu son vice-gouverneur Stephan Pernkopf. Près de 5000 interventions ont eu lieu durant la nuit en Basse-Autriche, où des habitants sont actuellement pris au piège dans leur maison.

Les inondations liées à de fortes pluies devraient augmenter en Europe centrale et de l'Ouest dans un monde qui fait face à un réchauffement de 1,5°C en moyenne, ont affirmé les experts climatiques du Giec dans un rapport de 2022. Le monde est considéré comme déjà au moins 1,2°C plus chaud qu'à l'ère-préindustrielle (1850-1900).

