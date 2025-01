Peu avant Noël, la célèbre Badhütte de Rorschach SG a pris feu. Le bâtiment est irrécupérable. La tenancière voit son existence s'effondrer: elle parle maintenant de ce coup du sort - et de la suite des événements.

Il y a environ un mois, son existence partait en fumée: lorsque la célèbre Badhütte de Rorschach a brûlé le 23 décembre, l'incendie a non seulement détruit un monument historique, mais aussi les moyens de subsistance et la prévoyance vieillesse de Beatrice Trachsel.

Cette hôtelière de formation a passé sa vie professionnelle dans la restauration. Depuis 2016, elle était la tenancière de la Badhütte, entièrement détruite par l'incendie, et parle de sa perte dans le «Tagblatt».

Vide, tristesse et gratitude

Construit en 1923 et 1924, l'établissement à trois ailes, presque un château, avec deux bassins intérieurs, était «un monument unique en son genre», selon le service des monuments historiques de Thurgovie. L'architecture des années 1920, un mélange de construction traditionnelle en bois et de technique moderne, était exemplaire et unique dans le canton.

Trachsel a connu la Badhütte dès son enfance: ses grands-parents vivaient à Rorschach et s'y rendaient régulièrement avec elle pendant les vacances pour se baigner. A l'époque, se souvient Trachsel, elle ne mesurait pas forcément sa chance.

Aujourd'hui, c'est différent: «J'ai perdu un grand amour, je ressens donc maintenant du vide et de la tristesse, mais aussi une profonde gratitude», confie-t-elle au «Tagblatt». Lorsque la Badhütte a été mise en location en 2015, elle a postulé avec succès et a pris possession de cette maison sur pilotis unique en mai 2016.

La reconstruction pourrait prendre trop de temps

Elle doit maintenant apprendre à faire ses adieux. Certes, le jour même de l'incendie, le maire de Rorschach, Robert Raths, a annoncé que la Badhütte serait reconstruite: «Elle a pour Rorschach la même importance que le pont de la Chapelle à Lucerne», a-t-il dit. Mais il faudra encore attendre quelques années avant d'en arriver là.

Pour Beatrice Trachsel, cela pourrait être trop long avant un nouveau départ: «Je suis de nature positive», dit-elle certes, en soulignant qu'elle serait immédiatement prête avec toute son équipe en cas de réouverture en 2026 ou 2027.

Mais cela n'est guère réaliste. Une nouvelle cabane de bain pourrait voir le jour à Rorschach au plus tôt en 2028. La sexagénaire devrait alors trouver d'autres emplois pour combler le temps perdu. Elle a déjà des idées.