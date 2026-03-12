  1. Clients Privés
Musique indépendante La Tour-de-Peilz : Wilco et les Babyshambles au Nox Orae

ATS

12.3.2026 - 11:00

Le festival Nox Orae revient du 27 au 29 août prochain au Jardin Roussy à La Tour-de-Peilz avec une programmation faisant à nouveau la part belle à des figures de la musique indépendante. A commencer par le groupe américain Wilco.

Le groupe américain Wilco sera l'une des têtes d'affiche de la 16e édition du Nox Orae à la Tour-de-Peilz (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.03.2026, 11:00

12.03.2026, 11:11

«L'événement de cette édition sera sans conteste la venue de Wilco», écrit jeudi le festival boéland dans un communiqué. Le groupe de Chicago, «véritable institution du rock indépendant», se produira le samedi soir.

«Leur mélange unique de folk, d'americana et d'expérimentation pop en fait encore aujourd'hui l'un des groupes les plus fascinants à voir sur scène», promettent les organisateurs.

Parmi les autres têtes d'affiche, les Babyshambles de Pete Doherty joueront le jeudi soir. Reformé à l'occasion des 20 ans de leur album culte «Down in Albion», le groupe britannique est reparti en tournée et fera son grand retour en Suisse, plus de dix ans après son dernier concert au Montreux Jazz Festival.

Plusieurs artistes suisses

Le vendredi soir, c'est Mogwai, «monument du post-rock écossais», qui sera particulièrement attendu au Jardin Roussy. De quoi promettre «une expérience live aussi puissante que cathartique», affirment les organisateurs.

Au nom de l’Etat islamique. Projet d'attentat en Argovie : un jeune homme de 18 ans mis en accusation

Au nom de l’Etat islamiqueProjet d'attentat en Argovie : un jeune homme de 18 ans mis en accusation

Ces trois soirées offrent aussi une scène à plusieurs artistes suisses, à l'image de la chanteuse neuchâteloise Léa Martinez, de la formation veveysanne de death metal AM:PM ou du groupe fribourgeois Glaascats.

Nox Orae, qui revendique son statut de festival «à taille humaine», avait écoulé presque 3000 billets l'an dernier pour sa 15e édition. L'affluence s'était affichée en hausse de 15%, mais le festival avait été perturbé par la météo.

