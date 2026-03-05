Les Mummenschanz vont entamer leur tournée d'adieu. Après 55 ans de théâtre visuel né en Suisse et célébré dans le monde entier, la compagnie tirera sa révérence en 2027.

La dernière tournée des Mummenschanz se nomme "Adieu!". Des dates en Suisse romande sont prévues pour 2027 (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La tournée, baptisée «Adieu !», débutera le 3 décembre à Zurich et se poursuivra jusqu’à la fin 2027, indique jeudi l'organisateur Opus One dans un communiqué. En Suisse romande, elle sera présentée les 15 et 16 janvier au Théâtre du Martolet à Saint-Maurice (VS), du 16 au 18 avril au Théâtre de Beaulieu à Lausanne et du 19 au 21 novembre au Bâtiment des Forces Motrices (BFM) de Genève.

Le dernier spectacle «Adieu!» a été conçu par Floriana Frassetto. Il réunit des moments forts de plus de 50 ans: figures emblématiques, objets insolites et nouvelles images se fondent en un voyage imaginaire empreint de poésie, d’humour subtil et de magie, ajoute Opus One.

«Une expérience théâtrale émouvante pour toutes les générations, et la dernière occasion en Suisse de vivre un pan d’histoire du théâtre helvétique», selon le communiqué.

Rencontre à Paris

Fondée en 1972, Mummenschanz naît de la rencontre à Paris Bernie Schürch, Andres Bossard et Floriana Frassetto, avec la volonté de créer un théâtre visuel sans paroles. Rapidement, la compagnie connaît un succès international, notamment aux États-Unis, où elle joue plusieurs années à Broadway et apparaît dans des émissions cultes comme «The Muppet Show».

Floriana Frassetto, italo-américaine d'origine et formée à la pantomime, est la seule membre fondatrice toujours en activité. Le Zurichois Andres Bossard est décédé en 1992 et le Bernois Bernie Schürch s'est retiré en 2012.