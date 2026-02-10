  1. Clients Privés
Viols de Mazan La victime Gisèle Pelicot publie ses mémoires

ATS

10.2.2026 - 21:19

Gisèle Pelicot, victime des viols organisés par son mari à leur domicile dans le sud de la France, revient sur le procès historique au retentissement international où elle a refusé le huis clos dans ses mémoires, dont le quotidien Le Monde a publié des extraits mardi soir.

Gisèle Pelicot, devenue une icône féministe mondiale, a été droguée aux anxiolytiques pendant une décennie par son ex-mari Dominique Pelicot (archives).
Keystone-SDA
ats

Keystone-SDA

10.02.2026, 21:19

Gisèle Pelicot, devenue une icône féministe mondiale, a été droguée aux anxiolytiques pendant une décennie par son ex-mari Dominique Pelicot, puis violée par celui-ci et des dizaines d'hommes qu'il recrutait sur internet.

«Si j'avais eu vingt ans de moins, je n'aurais peut-être pas osé refuser le huis clos», écrit-elle dans ce récit à la première personne, intitulé «Et la joie de vivre» et qui doit paraître chez Flammarion le 17 février, une sortie mondiale dans 22 langues.

Viols de Mazan: ouverture du procès en appel

Viols de Mazan: ouverture du procès en appel

Un an après le retentissement mondial du procès dit des "viols de Mazan", Gisèle Pelicot va reprendre le chemin du tribunal, cette fois à Nîmes, et cette fois face à un seul accusé. Parmi les 51 hommes jugés à Avignon, un seul a finalement fait appel

03.10.2025

Gisèle Pelicot revient sur le procès qui s'est tenu à Avignon (sud) en 2024, au retentissement planétaire tant par l'ampleur des faits, le nombre d'accusés et sa décision de demander une audience publique, et non à huis clos.

«Quand je repense au moment où j'ai pris ma décision, je me dis que si j'avais eu vingt ans de moins, je n'aurais peut-être pas osé refuser le huis clos. J'aurais craint les regards, ces fichus regards avec lesquels une femme de ma génération a toujours composé», témoigne-t-elle dans un extrait publié par le quotidien.

«Peut-être la honte s'en va-t-elle d'autant plus facilement qu'on a soixante-dix ans, et que plus personne ne fait attention à vous. Je ne sais pas. Je n'avais pas peur de mes rides, ni de mon corps», confie-t-elle dans ce récit écrit avec la journaliste et romancière Judith Perrignon.

Gisèle Pelicot explique pourtant son «sentiment diffus» avant le procès: «Lui (Dominique Pelicot), j'avais hâte de l'avoir en face de moi. Eux, je craignais leur nombre», relate-t-elle.

«Plus le procès approchait, plus je m'imaginais devenir otage de leurs regards, de leurs mensonges, de leur lâcheté et de leur mépris», poursuit-elle. «Est-ce que je ne les protégeais pas en fermant la porte?»

Son livre relate également son incrédulité lorsqu'elle découvre, au commissariat, des photos d'elle, lors des viols sous soumission chimique: «Je ne reconnaissais pas les individus. Ni cette femme. Elle avait la joue si flasque. La bouche si molle. C'était une poupée de chiffon.»

Son courage de demander la levée du huis clos et sa dignité durant l'audience ont contribué à faire de Gisèle Pelicot une figure de la lutte contre les violences faites aux femmes, voire une icône pour certains.

