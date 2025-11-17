L'incroyable destin des jumelles Kessler

Alice et Ellen Kessler, mondialement connues sous le nom des «jumelles Kessler», ont marqué le divertissement d'après-guerre comme personne d'autre. Elles sont décédées aujourd'hui à l'âge de 89 ans.

Les jumeaux Kessler sont décédés - Gallery Alice (à gauche) et Ellen Kessler ont connu une renommée internationale en tant que chanteuses et danseuses. (photo d'archives) Photo: dpa Les sœurs Kessler ont également dansé à Paris - voici une photo d'archives non datée prise lors d'un cours de danse. Photo: dpa Les jumelles Kessler ont été sur le devant de la scène pendant des décennies. (photo d'archives de 2006) Photo: dpa Les jumeaux Kessler sont décédés - Gallery Alice (à gauche) et Ellen Kessler ont connu une renommée internationale en tant que chanteuses et danseuses. (photo d'archives) Photo: dpa Les sœurs Kessler ont également dansé à Paris - voici une photo d'archives non datée prise lors d'un cours de danse. Photo: dpa Les jumelles Kessler ont été sur le devant de la scène pendant des décennies. (photo d'archives de 2006) Photo: dpa

Jenny Keller Jenny Keller

Alice et Ellen Kessler sont nées en 1936 à Nerchau, près de Leipzig, en Saxe, au cœur d'une Allemagne en pleine mutation. Elles se sont fait connaître plus tard comme actrices, danseuses et animatrices. Le chemin a commencé très tôt et dans des conditions difficiles.

Dès leur plus jeune âge, leur père a poussé les jumelles sous les feux de la rampe. C'était un homme de pouvoir qui comptait bien exploiter ses filles en les envoyant très tôt au ballet. A l'âge de six ans, les petites ont intégré le ballet pour enfants de l'Opéra de Leipzig.

Un foyer difficile

Derrière la discipline de scène se cachait en outre une vie de famille sombre. Le père était violent: «Presque toutes les nuits, il rentrait ivre à la maison et se disputait avec notre mère - ils en venaient même aux mains», ont raconté les sœurs plus tard. «La violence domestique faisait partie du quotidien. Notre père était un alcoolique».

Enfants, elles ont cherché du réconfort auprès de leur mère et ont forgé des fantasmes de fuite. «Quand nous serons grandes, nous jetterons papa dans les escaliers, nous te prendrons par la main et nous nous enfuirons» disaient-elles à leur maman.

Les nuits passées ensemble, lorsque leur père les réveillait et qu'elles se donnaient mutuellement du courage au lit, «nous ont soudées, nous les sœurs», disaient-elles avec le recul. De son irascibilité, elles auraient «développé une grande dureté et une grande force».

Début de carrière à Paris

Après ses premiers engagements en RDA, la famille s'est enfuie à l'Ouest. À Düsseldorf, les jumelles ont rapidement trouvé leur place dans le monde du théâtre et ont obtenu leur premier engagement fixe à l'adolescence, en tant que danseuses au théâtre de revue «Palladium».

C'est là que leur style synchronisé s'est fait remarquer pour son caractère marquant, professionnel et précis.

Les sœurs Kessler ont également dansé à Paris - ici, une photo d'archives non datée prise lors d'un cours de danse. INP Halioua/dpa

Cela n'est pas passé inaperçu. Le directeur du légendaire Lido de Paris a remarqué les jeunes Allemandes et les a engagées. En 1955, les jumelles Kessler étaient sous les feux des projecteurs sur les Champs-Élysées.

Une double carrière mondiale

Paris a été leur percée. Blondes, grandes, disciplinées et élégantes, les jumelles correspondaient alors parfaitement au fantasme de la vie nocturne française. On disait qu'elles avaient apporté «l'assiduité allemande» à la revue. En même temps, elles étaient considérées comme le «rêve masculin incarné» des années 50 et 60.

Grâce à tout cela, les Kessler sont devenues les «stars du spectacle les plus connues d'Europe». Les directeurs de télévision allemands s'arrachaient le duo, et les soeurs furent bientôt les invitées permanentes des grands shows du samedi soir.

En 1959 suivit la prestation qui les ancra dans la mémoire collective: elles représentèrent l'Allemagne au Concours Eurovision de la chanson avec «Heute Abend wollen wir tanzen geh'n». Le public les adorait.

L'Italie a également découvert les jumelles. Elles participèrent à des émissions de télévision, tournèrent des films, publièrent des disques et vécurent pendant des années au Lido de Venise. Dans les années 60, elles ont déménagé à Rome. Leur plus grand succès a été la comédie musicale «Viola violino viola d'amore», a déclaré Alice. «Personne ne nous croyait capables de le faire. Et puis ça a été un énorme succès».

Mythe des deux corps et culture pop moderne

Ce qui caractérisait les jumelles Kessler, c'était aussi leur double nature: deux personnes qui, sur scène, semblaient parfois ne former qu'un seul corps. Leur unité est devenue leur marque de fabrique.

Les sœurs se sont produites à New York, Las Vegas, Sydney, Hong Kong et Monte-Carlo. Elles ont eu pour partenaires de scène des grands noms comme Frank Sinatra, Harry Belafonte et Fred Astaire. Sinatra était «très poli» parce qu'elles le «laissaient tranquille», a raconté Alice plus tard.

Elvis Presley a également voulu les faire participer à «Viva Las Vegas». Mais les soeurs ont refusé, de peur d'être cantonnées à des films musicaux à Hollywood. Une décision dont elles sourirent plus tard. Elles ont tout de même rencontré Presley. «Il était très coincé», se souvenaient-elles.

En 1975, le magazine «Playboy» a photographié les jumelles Kessler, alors âgées de 40 ans. Elles apparurent dans des films, posèrent pour des magazines et enregistrèrent une série de disques.

L'indépendance comme objectif de vie

Alice Kessler a déclaré un jour dans une interview: «Il y a quelque chose qui était beaucoup plus important pour nous que la beauté: l'indépendance !» Elle et sa sœur s'y sont tenues de manière conséquente. «Nous n'avons jamais été dépendantes des hommes».

Les jumelles sont restées célibataires, n'ont pas eu d'enfants et ont délibérément choisi de mener une vie autodéterminée. Elles n'ont pas regretté ces décisions: «Nous nous sommes épanouies», a déclaré Alice Kessler. Et le fait de ne pas avoir d'enfants n'était pas non plus un hasard. «Nous n'avons jamais voulu être mères».

Depuis 1986, elles vivaient ensemble dans une maison de la banlieue des célébrités de Grünwald à Munich, chacune avec son propre espace, séparé par une porte coulissante.

Jumelles jusque dans la mort

Alice et Ellen Kessler ont survécu au show-business presque sans scandales. Peu avant leur 80e anniversaire en août 2016, les sœurs étaient à nouveau dans le «stress des interviews», comme elles l'ont rapporté. Elles se sont produites à Berlin, Munich et Vienne dans la comédie musicale «Je n'ai jamais été à New York», se relayant dans les rôles. L'effervescence était agréable, mais épuisante. «Nous sommes contentes quand le calme revient», disaient-elles.

Dans les interviews, elles ont toujours souligné qu'elles n'avaient jamais sérieusement envisagé de se produire séparément. Leur vie fonctionnait à l'unisson: l'une complétait l'autre, sur scène comme dans la vie quotidienne.

Lors d'une interview en 2024, les jumelles avaient révélé qu'elles souhaitaient un jour léguer leur fortune à différentes organisations caritatives. Après leur mort, elles avaient dit qu'elles souhaitaient être enterrées dans une urne avec leur mère et leur caniche. Alice et Ellen Kessler ont partagé la scène pendant 70 ans et l'ont quittée ensemble.