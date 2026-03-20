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Moins cher que prévu ! La Ville de Genève achète officiellement la propriété de Zep

ATS

20.3.2026 - 09:44

Près de quatre mois après le oui dans les urnes, la Ville de Genève a acheté la propriété du bédéaste Zep pour un montant de 21 millions de francs. Une somme finalement inférieure aux 21,5 millions de francs initialement prévus, indique vendredi la magistrate Marjorie de Chastonay dans la Tribune de Genève, qui a révélé cette acquisition.

Le vendeur, Philippe Chappuis, alias Zep, pourra rester dans la propriété jusqu'en 2027 au plus tard. 
Le vendeur, Philippe Chappuis, alias Zep, pourra rester dans la propriété jusqu'en 2027 au plus tard. 
Keystone

Keystone-SDA

20.03.2026, 09:44

«Je suis très satisfaite de ce prix d'achat», souligne la conseillère administrative à la tête du Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DCMA). «La polémique liée au prix d'achat a été tranchée par les Genevois», ajoute-t-elle.

Les citoyens de la Ville de Genève avaient accepté fin novembre un crédit d'achat de 22 millions, dont 21,5 millions pour l'acquisition et le reste pour les frais annexes. Ce crédit avait été attaqué par un référendum porté par la droite. Les référendaires dénonçaient un projet irréaliste au vu des finances municipales.

«Un moment historique pour Genève»

L'acquisition de la parcelle de 35'000 mètres carrés, connue sous le nom de Campagne Masset, est «un grand bonheur et un soulagement», selon la magistrate. «Il s'agit d'un moment historique pour Genève. La Ville n'a plus acheté de parc depuis des décennies», ajoute la conseillère administrative.

La Ville de Genève va pouvoir étudier et réaliser l'ouverture du domaine au public dans ce quartier populaire de la rive droite qui est particulièrement dense. La magistrate n'avance pas encore de date pour l'ouverture. Il faudra aussi patienter pour savoir quels projets seront réalisés dans la maison de maître du XVIIIe siècle, qui est classée.

Le vendeur, Philippe Chappuis, alias Zep, pourra rester jusqu'en 2027 au plus tard. «Entre-temps, la Ville pourra se rendre sur place pour procéder à des mesures et des études afin de préparer la suite», précise Mme de Chastonay.

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