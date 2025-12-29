Compte tenu des baisses de températures annoncées et de la bise, la Ville de Genève ouvre dès lundi soir 80 places d'hébergement d'urgence supplémentaire pour trois nuits. Avec l'ouverture de l'abri PC à Champel, 577 places sont disponibles dans le dispositif d'hébergement d'urgence intercommunal.

A Genève, l'ouverture d'un abri PC supplémentaire de 80 places à Champel permettra de proposer 577 places d'hébergement d'urgence (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Les admissions se font par la Centrale d’hébergement d’urgence au numéro gratuit 0800 22 22 10 afin de faire bénéficier un maximum de personnes de cette possibilité supplémentaire d’hébergement d’urgence, indique le Département de la cohésion sociale et de la solidarité dans un communiqué. L'abri de Champel sera ouvert de 19h15 à 8h15.

A Lausanne, la Municipalité avait déjà annoncé l'augmentation depuis samedi soir de sa capacité d'accueil d'urgence. L’abri PC de la Rouvraie offre 50 lits supplémentaires au dispositif existant. Le lieu est ouvert, comme les autres hébergements, de 21h00 à 8h00. Il permet à chaque personne accueillie d’avoir une collation, de prendre une douche et de dormir dans un lit.

De son côté, la ville de Berne propose chaque année 20 lits supplémentaires pour l'hiver, à partir du mois de novembre jusqu'au printemps. Elle estime que l'offre actuelle est suffisante.

Par ailleurs, elle a ouvert en juin dernier 18 places destinées aux femmes ainsi qu'aux personnes non-binaires et transgenres. Cela a permis de soulager «un groupe particulièrement vulnérable de personnes sans abri», explique la ville de Berne.