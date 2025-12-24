  1. Clients Privés
«Tempête de Noël très dangereuse» La ville de Los Angeles va être frappée par une «rivière atmosphérique» !

ATS

24.12.2025 - 05:52

Les autorités de Los Angeles ont ordonné l'évacuation de centaines de personnes en raison du risque de dangereuses inondations posé par les pluies torrentielles attendues sur la Californie mercredi. Jusqu'à 30 cm de précipitations sont attendus par endroits.

Un énorme couloir de pluies dit "rivière atmosphérique" doit traverser le sud de la Californie jusqu'à la fin de semaine.
Un énorme couloir de pluies dit "rivière atmosphérique" doit traverser le sud de la Californie jusqu'à la fin de semaine.
ATS

Keystone-SDA

24.12.2025, 05:52

24.12.2025, 07:10

Un énorme couloir de pluies dit «rivière atmosphérique», transportant de la vapeur d'eau emmagasinée dans les tropiques, doit traverser le sud de la Californie jusqu'à la fin de semaine, apportant fortes pluies, neige et vent.

«C'est une tempête de Noël très dangereuse», ont alerté les services météorologiques (NWS). «Entre mercredi soir et vendredi, de nombreuses régions seront probablement touchées par d'importantes inondations, des éboulements et des coulées de boue, en particulier dans les zones montagneuses et les routes traversant des canyons», a détaillé mardi le météorologue du NWS Ariel Cohen.

Vent et coupures de courant

Face à ces risques, la police de Los Angeles a annoncé que plus de 200 foyers avaient été placés sous ordres d'évacuation et que de vastes zones de la ville californienne étaient elles sous préavis d'évacuation.

Les célèbres quartiers huppés de Pacific Palisades et de Malibu, qui ont été ravagés par de puissants incendies il y près d'un an, font l'objet d'une vigilance renforcée, les importantes précipitations attendues faisant craindre des glissements de terrain.

De fortes rafales de vent sont également attendues, faisant craindre des coupures de courant et le blocage de routes si des arbres venaient à tomber sur la chaussée.

Plus de 30 centimètres de neige sont déjà tombés cette semaine dans les montagnes de la Sierra Nevada. Dans ce contexte, les autorités météorologiques ont exhorté les personnes voyageant pour les fêtes à faire preuve d'une «extrême prudence».

