Après les tags, la Ville de Neuchâtel a été victime d'un nouvel acte de vandalisme. La petite sculpture montrant David de Pury la tête fichée dans un socle en béton a été arrachée et dérobée. Placée à côté de la grande statue du négociant controversé, elle avait été installée dans le cadre du travail de mémoire sur le passé colonial de la ville.

«Comme pour tout acte de vandalisme de son patrimoine, la Ville entend porter plainte», indique mercredi à Keystone-ATS la chargée de communication de Neuchâtel Sophie Schneider, revenant sur une information d'Arcinfo. Le week-end dernier, plusieurs bâtiments et monuments la ville avaient déjà subi des déprédations.

«Cet acte est d'autant plus regrettable que cette oeuvre est le résultat d'un travail de mémoire de notre ville sur son passé colonial et d'une démarche de cohésion sociale et de réconciliation», a ajouté Sophie Schneider.

L'oeuvre d'art dérobée s'inscrivait dans les mesures prises par les autorités communales après que la statue de bronze de David de Pury, un négociant qui avait fait en partie fortune avec l'esclavage, eut été aspergée de peinture rouge en juillet de 2020. L'action s'était déroulée dans le sillage du mouvement «Black Lives Matter».

En bronze sur un socle de béton, la sculpture de l’artiste genevois Mathias Pfund installée en 2022 faisait apparaître David de Pury à l’envers, tête fichée dans son socle, à la manière du renversement accidentel de la statue du scientifique neuchâtelois Louis Agassiz, à l'Université de Californie après un séisme au début du XXe siècle.