La ville de Zurich veut prolonger jusqu'en 2028 son projet-pilote de vente régulée de cannabis, initialement prévu jusqu'en octobre 2026. Plus de 2300 personnes participent à l'étude «Züri-Can», qui veut lutter contre le marché noir.

La ville de Zurich veut prolonger jusqu'en 2028 son projet-pilote de vente régulée de cannabis (archives). ATS

La prolongation de l'étude demandée par le conseil municipal de la ville de Zurich coûtera 800'000 francs, ont indiqué lundi devant les médias les autorités de la ville. Jusqu'à présent, 88'000 ventes ont été réalisées, totalisant environ 750 kilos de cannabis.

Le projet-pilote a permis de soustraire environ 7,5 millions de francs au marché noir. La santé et la protection des consommateurs contre les risques du marché noir sont au cœur de l'étude pilote, qui est suivie par la clinique psychiatrique universitaire de Zurich.

En juillet 2025, la Confédération a autorisé une augmentation du nombre de participants de 2100 à 3000. La ville veut toucher davantage de consommateurs occasionnels et de femmes jusqu'à présent sous-représentés.