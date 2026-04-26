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Malgré les événements récents Charles et Camilla maintiennent leur visite aux USA

ATS

26.4.2026 - 20:35

La visite d'Etat du roi Charles III et de son épouse Camilla aux Etats-Unis, qui débute lundi à Washington, «se déroulera comme prévu», selon le palais de Buckingham. Une annonce faite après l'irruption samedi d'un assaillant armé au gala de la presse auquel assistait Donald Trump.

La visite d'Etat du roi Charles III et de la reine Camilla est prévue du 27 au 30 avril à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance américaine.
La visite d'Etat du roi Charles III et de la reine Camilla est prévue du 27 au 30 avril à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance américaine.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.04.2026, 20:35

26.04.2026, 20:36

«A la suite des discussions menées tout au long de la journée de part et d'autre de l'Atlantique, et sur les conseils du gouvernement, nous pouvons confirmer que la visite d'État de Leurs Majestés se déroulera comme prévu», a indiqué dimanche un porte-parole du palais.

«Le roi et la reine sont extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cela soit le cas, et attendent avec impatience le début de la visite demain» à Washington, où ils seront accueillis par Donald Trump et son épouse Melania à la Maison Blanche.

Plus tôt dans la journée, le roi Charles III s'était dit «très soulagé de savoir que le président, la Première dame et tous les invités sont sains et saufs» après les coups de feu lors de ce gala de la presse à Washington, avait rapporté un porte-parole du palais de Buckingham.

«Pleinement informé»

Le monarque était selon lui «tenu pleinement informé de l'évolution de la situation», et des discussions étaient en cours pour examiner «dans quelle mesure les événements de samedi soir pourraient ou non avoir une incidence sur la planification opérationnelle de la visite».

La visite d'Etat du roi Charles III et de la reine Camilla est prévue du 27 au 30 avril à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance américaine.

Le monarque doit notamment s'adresser mardi au Congrès américain, un évènement rarissime, avant un dîner d'Etat organisé à la Maison Blanche. Il se rendra ensuite à New York puis aux Bermudes, territoire britannique d'outre-mer.

Le premier ministre britannique Keir Starmer a échangé dimanche après-midi par téléphone avec le président américain, lui exprimant «ses voeux les plus sincères (...) après les évènements choquants survenus lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche».

«Il a exprimé son soulagement de savoir que le président et la Première Dame étaient en sécurité, et a souhaité un prompt rétablissement à l'agent de sécurité blessé», selon un compte-rendu de cet échange publié par Downing Street.

«Toute attaque contre les institutions démocratiques ou contre la liberté de la presse doit être condamnée avec la plus grande fermeté», avait déclaré le dirigeant travailliste plus tôt sur X.

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