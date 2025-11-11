  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Riverains en colère ? La Voie bleue à Genève visée par un acte de sabotage

ATS

11.11.2025 - 09:03

A Genève, la Voie bleue qui relie les ports de Corsier et Bellevue a été la cible d'un acte de sabotage dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Des bouées indispensables à la navigation ont été retirées, contraignant la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) à annuler les liaisons du vendredi.

La Voie bleue a été victime d'un acte de sabotage dans la nuit de jeudi à vendredi dernier (archives).
La Voie bleue a été victime d'un acte de sabotage dans la nuit de jeudi à vendredi dernier (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 09:03

11.11.2025, 09:08

Une plainte pénale a été déposée, indique la CGN mardi dans un communiqué. Cet incident n'est pas une première: un sabotage similaire avait déjà été constaté peu avant le lancement de la ligne le 15 septembre dernier.

Les bouées qui ont été retirées délimitent le site palafittique de Corsier que le bateau de la CGN doit éviter. Les équipes ont été immédiatement mobilisées pour les remettre en place au cours de la journée de samedi, permettant une reprise du service lundi. La liaison ne fonctionne pas le week-end.

La voie bleue, une liaison qui propose dix trajets par jour en semaine, principalement pour les pendulaires, a été inaugurée mi-septembre. Elle est à l'essai pour trois ans. Ce projet, porté par des entreprises privées, des communes avec le soutien du canton, a été attaqué sur le plan juridique par des riverains de Corsier. Le Tribunal fédéral doit encore se prononcer sur le fond.

Les plus lus

«Vladimir Poutine n’a pas les moyens de ses ambitions»
Une figure éminente du cinéma a rendu son dernier souffle
Un animal effrayant découvert en Australie
Cadavre coupé en deux : il s’agit du corps d’un habitant de Sainte-Croix...
Le communiqué cinglant de la Fédération espagnole sur Lamine Yamal
Emoi en Saône-et-Loire : un «choc frontal» fait plusieurs morts