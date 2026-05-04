La voiture d'une employée d'un collège de Besançon a été incendiée lundi à proximité de l'établissement scolaire et les enseignants ont ensuite exercé leur droit de retrait, a-t-on appris auprès du parquet et du rectorat.

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Le véhicule appartenant à une femme de 25 ans, assistante prévention et sécurité au collège Voltaire, a pris feu à 09h40 sur un parking situé à proximité de l'établissement, dans le quartier de Planoise, a indiqué le parquet à l'AFP.

Une enquête a été ouverte pour incendie volontaire et confiée au commissariat de Besançon. Les premières investigations «laissent penser» que le véhicule de cette femme «était visé», relève le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin.

«L'enquête a pour objet de déterminer si elle a été visée dans le cadre de son travail», a-t-il souligné.

Les élèves étaient en cours au moment des faits. «Le personnel a exercé son droit de retrait pour la journée et les cours reprendront normalement dès demain matin», a précisé à l'AFP Guillaume Rivoire, responsable de la communication du rectorat de Besançon.

«Les familles des élèves ont été informées» et celles qui le pouvaient les ont récupérés. Les autres enfants sont restés dans l'établissement «avec une surveillance adaptée», a-t-il ajouté.