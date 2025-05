L'organisation faîtière alliance F fête ses 125 ans. Depuis 1900, l'organisation interpartis joue un rôle central pour l'égalité des femmes en Suisse. L'introduction du droit de vote des femmes fait partie, entre autres, de ses plus grands succès

L'alliance a été fondée le 26 mai 1900 par six femmes (photo d'illustration, archives). Imago

Keystone-SDA ATS

L'ancienne Association des organisations féminines suisses, devenue en 1971 l'Alliance des organisations féminines suisses, puis alliance F en 2001, a mené avec persévérance la lutte pour le droit de vote des femmes pendant des décennies. En 1971, ce droit a finalement été introduit après une deuxième votation populaire.

L'article sur l'égalité inscrit dans la Constitution en 1981 est également dû à l'organisation précédent alliance F. Grâce au travail politique des organisations, les femmes en Suisse peuvent aujourd'hui interrompre une grossesse en toute impunité et percevoir des allocations de maternité. Le congé paternité de deux semaines, récemment adopté, a également été initié entre autres par alliance F.

L'organisation s'est également engagée au niveau international. L'ancienne Alliance des organisations féminines suisses a représenté la Confédération auprès des organisations féminines internationales et collaboré à la Société des Nations et à l'Unesco, lit-on dans le Dictionnaire historique de la Suisse.

L'idéologie de six femmes

L'alliance a été fondée le 26 mai 1900 par six femmes. Elle s'appuie encore aujourd'hui sur l'initiative de la Bernoise Helene von Mülinen, des Genevoises Camille Vidart et Pauline Chaponnière-Chaix, de la Lausannoise Marguerite Duvillard-Chavannes ainsi que des deux Zurichoises Emma Boos-Jegher et Klara Honegger. Toutes étaient à la tête d'associations progressistes de défense des droits des femmes dans leurs villes respectives.

Les deux coprésidentes, la conseillère nationale Kathrin Bertschy (PVL/BE) et la conseillère aux Etats Maya Graf (Vert-e-s/BL), représentent actuellement les intérêts de plus de 100 organisations membres et de plus de 900 membres individuelles.

Ce n'est que récemment qu'alliance F a lancé, avec d'autres organisations, une nouvelle initiative pour un congé familial rémunéré de 18 semaines pour chacun des deux parents. Les 100'000 signatures nécessaires doivent être récoltées d'ici octobre 2026.

Le travail est loin d'être terminé

Même après 125 ans, les thèmes liés à l'égalité ne s'épuisent pas. En mars, le Conseil national a par exemple débattu d'un service citoyen général.

En mars également, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a rappelé, lors d'un discours prononcé à l'occasion de la session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW), que le chemin à parcourir en matière de droits des femmes est encore long.

En Suisse, les avancées récentes montrent la volonté du pays de traduire dans la réalité les droits inscrits dans la Constitution, a poursuivi la conseillère fédérale. Ainsi, la première stratégie nationale pour l'égalité est en vigueur et des actions coordonnées sont menées par la Confédération, les cantons, les communes et les ONG pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l'égard des femmes.