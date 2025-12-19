  1. Clients Privés
Romanshorn Lac de Constance : repêchage d'une boule de gin disparue en 2022

ATS

19.12.2025 - 17:07

Un robot plongeur a trouvé dans le lac de Constance une boule en acier d'environ 800 kg, remplie de gin. Le producteur l'avait entreposée dans les eaux du lac au large de Romanshorn en 2022 pour en retirer un arôme particulier après 100 jours, mais ne l'avait plus retrouvée. L'entreprise avait donc déposé plainte pour vol.

La police du lac a pu la localiser et la repêcher à la mi-journée, confirme un porte-parole de la police thurgovienne (photo d’illustration).
La police du lac a pu la localiser et la repêcher à la mi-journée, confirme un porte-parole de la police thurgovienne (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.12.2025, 17:07

La sphère a été trouvée près du rivage de Romanshorn, à une quinzaine de mètres de profondeur, précise vendredi à Keystone-ATS Silvan Paganini, président de la société locale de sauvetage. Elle est intacte.

La police du lac a pu la localiser et la repêcher à la mi-journée, confirme un porte-parole de la police thurgovienne. L'objet d'une capacité de 230 litres a été restitué à son propriétaire. Le gin contenu dans la boule devait, à l'origine, être vendu en bouteilles à un prix de 99 francs.

