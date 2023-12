Lac de Neuchâtel : le pire est encore à venir

Le seuil «critique» sera atteint samedi matin sur les rives sud du lac de Neuchâtel, où le niveau des eaux continue de monter. Les autorités vaudoises se préparent à de «probables» inondations.

Le seuil «critique» sera atteint samedi matin sur les rives sud du lac de Neuchâtel (image d’illustration). ats

Des sacs de sable et autres boudins sont en train d'être installés, tandis que la population est informée des précautions à prendre, indique Denis Froidevaux, chef de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) du canton de Vaud, contacté par Keystone-ATS. Aucun accès n'a encore été limité. De telles restrictions seront prises «au dernier moment», poursuit-il.

Le lac de Neuchâtel, qui reçoit notamment le surplus du lac de Bienne, atteignait 430,2 m jeudi matin à la station de Grandson, soit environ 20 cm de plus que la veille. «Nous sommes désormais certains que la cote critique de 430,6 m sera atteinte samedi matin», souligne Denis Froidevaux. Il met aussi en garde contre la bise qui, si elle devait se lever, augmenterait encore le niveau du lac de 20 à 30 cm.

Le canton de Vaud publiera jeudi en ligne une carte des différents sites les plus menacés. Il souligne déjà que les 300 bâtiments situés sur les rives vaudoises du lac de Neuchâtel pourraient être touchés par la montée des eaux et que des inondations sont «probables». Des évacuations de personnes ne sont pas non plus à exclure.

Denis Froidevaux ajoute que des «infrastructures critiques», comme la station d'épuration d'Yverdon ou diverses installations électriques, sont particulièrement surveillées. Il prévient que la situation restera «difficile» jusqu'à lundi, jour où le lac de Neuchâtel va entamer sa décrue. Pour gérer cette situation de crise, l'EMCC a créé «deux postes de conduite à l'engagement» à Yverdon et Avenches.

Ailleurs dans le canton de Vaud, la situation est moins inquiétante. Le niveau du Léman est élevé, mais «sans poser de problèmes particuliers», relève Denis Froidevaux. Concernant les rivières, notamment dans les régions d'Orbe, de Vallorbe et du Chablais, la situation se détend. Les intempéries ont aussi occasionné quelques glissements de terrain, par exemple à Moudon ou Leysin, mais sans occasionner d'importants dégâts.

gsi, ats