Un élève déguisé en lapin, un pizzaiolo drogué - et une nuit mortelle à la dynamique incertaine: l'affaire de l'homicide de Mels occupe à nouveau le tribunal. La question de la culpabilité est au centre des débats.

Le procès de deux jours se déroule à la maison de paroisse de Mels. Le coupable présumé devra répondre de ses actes devant le tribunal de district de Sargans. Photo : kath-msl.ch

Samuel Walder Samuel Walder

Ce qui avait commencé comme une joyeuse nuit de carnaval s'est terminé en tragédie: Salvatore N., un pizzaiolo très apprécié, a été retrouvé mort devant sa chambre d'hôtel aux premières heures du 26 février 2022. À côté de lui se trouvait son meurtrier présumé, profondément endormi, en costume de lapin.

Le coupable présumé: un élève du canton âgé de 19 ans à l'époque, qui doit maintenant répondre d'homicide volontaire en état de démence devant le tribunal d'arrondissement de Werdenberg-Sarganserland. Selon l'acte d'accusation, le jeune homme risque une peine de 24 mois de prison - avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans. 47 jours de détention préventive ont déjà été pris en compte.

Le procès a déjà eu lieu en février 2024. Maintenant, jeudi et vendredi, l'affaire sera à nouveau jugée. blue News fait un reportage sur place.

Un crash nocturne à l'issue fatale

Selon l'enquête, la nuit fatidique a commencé à la maison avec de la bière. L'élève s'est ensuite glissé dans un costume de lapin, a pris le train pour Mels et a fêté copieusement le carnaval avec des amis. Le tout avec beaucoup d'alcool, déjà dans le train et plus tard au centre culturel Verrucano.

Au même moment, Salvatore N., lui-même alcoolisé et sous l'influence de la cocaïne, s'est rendu dans sa chambre d'hôtel. L'élève l'a suivi peu de temps après, pour une raison qui n'est pas claire à ce jour. Dans la chambre, le pizzaiolo présumé homosexuel aurait saisi les parties génitales de son jeune visiteur.

L'accusation décrit ce qui s'en est suivi comme une escalade brutale: l'élève a rejeté l'approche et a voulu partir, mais Salvatore N. s'est apparemment mis en travers de son chemin. Une violente bagarre s'en est suivie, qui s'est déplacée dans le couloir. Là, le jeune homme de 19 ans a étranglé l'homme à terre, puis a saisi un parapluie qui traînait par hasard et a poignardé la victime une fois dans chaque œil.

Les blessures ont entraîné un traumatisme crânien mortel.

Inconscient - mais confronté à des revendications de plusieurs millions

Au moment des faits, l'élève présentait, selon l'expertise, un taux d'alcoolémie compris entre 1,21 et 2,09 pour mille. Juridiquement, il est donc considéré comme irresponsable. Salvatore N. avait lui 2,15 pour mille d'alcool dans le sang.

Malgré tout, l'acte reste bouleversant. La famille de la victime réclame 650'000 francs de dommages et intérêts et 140'000 francs de réparation morale.

Le procès a déjà eu lieu les 1er et 2 février 2024. Il est maintenant rouvert. Une nouvelle expertise devrait changer le cours de l'affaire.