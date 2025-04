L'accusatrice du prince Andrew dans un état critique après un accident

Après un accident avec un bus scolaire, Virginia Giuffre, connue dans l'affaire du prince Andrew, se bat pour sa vie. Les médecins ne lui donnent plus que quelques jours.

Virginia Giuffre a eu un accident de voiture et se trouve à l'hôpital. Imago

Carlotta Henggeler

Virginia Giuffre, qui s'est fait connaître dans le cadre des accusations portées contre le prince Andrew, se trouve dans un état critique après un grave accident.

La femme de 41 ans a été percutée dans sa voiture par un bus scolaire, ce qui a entraîné une insuffisance rénale. Les médecins ne lui ont donné que quelques jours à vivre.

Sur son profil Instagram, Giuffre a partagé une photo de l'hôpital la montrant avec de nombreuses ecchymoses sur le visage. Elle décrit la collision comme si violente que la voiture n'aurait pas pu la protéger du choc. «Cela aurait tout aussi bien pu être une boîte de conserve», a-t-elle commenté. Après l'accident, elle a été transférée dans un hôpital spécialisé en urologie.

Le lieu et l'heure exacts de l'accident ne sont pas connus. Sa porte-parole, Dini von Mueffling, a déclaré que Giuffre recevait des soins médicaux d'urgence et qu'elle était reconnaissante pour le soutien et les bons vœux qu'elle recevait.

Famille et soutien

Le père de Giuffre, Sky Roberts, s'est également exprimé sous son post. Il a exprimé son amour et son espoir que sa fille reçoive le traitement adéquat pour mener une vie longue et saine.

Virginia Giuffre vivait dernièrement en Australie et, selon certaines informations, elle se serait séparée de son mari. Dans une déclaration pleine d'émotion, elle a déclaré : «Je suis prête à partir, mais pas avant d'avoir vu mes bébés une dernière fois». La quadragénaire est mère de trois enfants

La rédactrice a écrit cet article avec l'aide de l'IA*.