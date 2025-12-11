  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

50’000 francs de dommages L'accusé avait placé une grenade contre la voiture de son ex

ATS

11.12.2025 - 09:02

Le Bâlois qui a fait sauter une grenade contre la voiture de son ancienne maîtresse voulait juste «l'effrayer». Devant le Tribunal pénal fédéral, il a expliqué qu'il avait recouru à cet explosif parce qu'il ne voulait pas utiliser un «projectile dangereux».

Le procès d'un quinquagénaire qui avait tenté de tuer son ex-maîtresse avec une grenade en janvier 2024 s'est ouvert aujourd'hui devant le Tribunal pénal fédéral. (archives)
Le procès d'un quinquagénaire qui avait tenté de tuer son ex-maîtresse avec une grenade en janvier 2024 s'est ouvert aujourd'hui devant le Tribunal pénal fédéral. (archives)
ATS

Keystone-SDA

11.12.2025, 09:02

11.12.2025, 12:12

Le quinquagénaire a affirmé n'avoir jamais eu l'intention d'organiser un attentat à la grenade. Il voulait juste donner un «signal» à son ex. Interrogé par le président, il n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi il avait acheté une grenade à fragmentation.

L'homme a répété que ce n'était pas convenu ainsi. Il a reçu la grenade sur le parking d'un centre commercial en Allemagne et l'a ensuite placée contre la voiture de son ancienne amie qui, par miracle, s'en est sortie indemne.

«Il n'était pas prévu que ça prenne une telle ampleur», a déclaré l'accusé devant la cour. Et le Bâlois de se dire heureux que la victime s'en soit tirée sans blessure physique.

Les plus lus

«Non seulement c'est le crime parfait, mais c'est aussi le crime le plus diabolique qui soit»
Michelle Gisin victime d’une lourde chute et héliportée
Les pétards devraient être interdits en Suisse
«Il n'est pas possible de colporter n'importe quoi» - Un député genevois fulmine !
Une actrice de porno britannique défraie la chronique
«Tu ne peux pas dire non à Giorgia Meloni» - L'extrême droite fait sa foire