Le Bâlois qui a fait sauter une grenade contre la voiture de son ancienne maîtresse voulait juste «l'effrayer». Devant le Tribunal pénal fédéral, il a expliqué qu'il avait recouru à cet explosif parce qu'il ne voulait pas utiliser un «projectile dangereux».

Le procès d'un quinquagénaire qui avait tenté de tuer son ex-maîtresse avec une grenade en janvier 2024 s'est ouvert aujourd'hui devant le Tribunal pénal fédéral. (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

Le quinquagénaire a affirmé n'avoir jamais eu l'intention d'organiser un attentat à la grenade. Il voulait juste donner un «signal» à son ex. Interrogé par le président, il n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi il avait acheté une grenade à fragmentation.

L'homme a répété que ce n'était pas convenu ainsi. Il a reçu la grenade sur le parking d'un centre commercial en Allemagne et l'a ensuite placée contre la voiture de son ancienne amie qui, par miracle, s'en est sortie indemne.

«Il n'était pas prévu que ça prenne une telle ampleur», a déclaré l'accusé devant la cour. Et le Bâlois de se dire heureux que la victime s'en soit tirée sans blessure physique.