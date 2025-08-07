L’acteur Brad Pitt frappé par le deuil

Brad Pitt a perdu sa mère. Son frère a annoncé au Springfield Daily Citizen que Jane Etta Pitt est décédée «paisiblement» à l'âge de 84 ans le 5 août.

La mère de Brad Pitt, Jane Etta Pitt, est morte à Springfield, dans le Missouri, le 5 août (25).

Dans une déclaration au Springfield Daily Citizen le lendemain, le frère de l'acteur hollywoodien, Doug Pitt, a annoncé que leur mère s'était éteinte «paisiblement» à l'âge de 84 ans. Ancienne institutrice, Jane avait épousé William Pitt en 1962 et élevé leurs trois enfants, Brad, Doug et Julie, à Springfield. Le couple a également 14 petits-enfants.

«Jane était une artiste douée qui s'exprimait le plus vivement par la peinture. Son amour pour l'art est devenu un lien précieux entre elle et ses petits-enfants lors de séances de bricolage et de leçons de peinture qui ont créé des souvenirs impérissables», peut-on lire dans la nécrologie. «Connue affectueusement sous le nom de «Mamie», Jane trouvait une joie immense à célébrer le caractère unique de chaque petit-enfant à travers des traditions individuelles affectueusement appelées «Votre journée spéciale». Ces moments précieux restent parmi les plus beaux souvenirs de ses 14 petits-enfants.»

Bien que Jane Etta et son mari se soient tenus à l'écart des projecteurs, ils ont assisté à la cérémonie des Oscars 2012 aux côtés d'Angelina Jolie, alors mariée à Brad Pitt.

Les attachés de presse de la star d'Ocean's Eleven n'ont pas encore commenté la nouvelle. Cependant, Sydney, la fille de Doug Pitt, a partagé un hommage émouvant à sa grand-mère bien-aimée via Instagram cette semaine.

«Mon adorable grand-mère, Jane Etta, nous n'étions pas encore prêts à te voir partir, mais le fait de savoir que tu es enfin libre de chanter, de danser et de peindre à nouveau rend les choses un peu plus faciles. Elle pouvait suivre les 14 petits-enfants que nous étions sans manquer un instant. Il n'y avait pas de limite à l'amour qu'elle donnait, et tous ceux qui l'ont rencontrée l'ont ressenti. Je ne sais pas comment nous pourrons continuer sans elle. Mais je sais qu'elle est toujours là, dans chaque coup de pinceau, chaque geste gentil, chaque colibri. Elle était l'amour dans sa forme la plus pure», a-t-elle écrit. Les funérailles privées de Jane Etta Pitt auront lieu à une date ultérieure.