L’acteur français Tchéky Karyo, célèbre pour L’Ours et Nikita, est mort

L'acteur et comédien de théâtre Tchéky Karyo, qui a joué dans environ 80 films dont «L'Ours» de Jean-Jacques Annaud et «Nikita» de Luc Besson, est décédé vendredi à l'âge de 72 ans, a annoncé à l'AFP son agente Elisabeth Tanner.

Tchéky Karyo, en marge de la 8ᵉ édition du Festival du cinéma et de la musique de film de La Baule, le 2 juillet 2022. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Valérie Keruzoré, son épouse, et leurs enfants ont la douleur de faire part de la disparition de Tchéky Karyo emporté par un cancer ce vendredi 31 octobre», indique un communiqué de sa famille transmis à l'AFP.