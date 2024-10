L'actrice et mannequin allemande a eu la très mauvaise surprise de trouver la porte de son appartement ouverte quand elle est rentrée chez elle en début de soirée, mardi 15 octobre.

La compagne de Norman Reedus (The Walking Dead) vit, quand elle est à Paris, dans le sixième arrondissement, un quartier chic et central. sda

Covermedia Marc Schaller

La porte avait été fracturée et des voleurs avaient fait main basse sur des bijoux et des sacs de luxe. Selon une source policière à BFMTV, le préjudice est estimé à 200.000 euros. Le parquet de Paris a saisi les enquêteurs du 3e district de police judiciaire (DPJ) de la poursuite des investigations.

Les cambriolages de stars et personnalités sont de plus en plus fréquents en France, et parfois donnent lieu à de véritables home jacking, tel celui de Bruno Guillon, de son épouse et de leur fils. Benoît Magimel, s'était, lui, fait dérober ses trois César lors d'un vol dans son appartement du 16e arrondissement cet été.