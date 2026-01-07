  1. Clients Privés
«Sans chichi» L'adieu à Brigitte Bardot débute à Saint-Tropez, en simplicité

ATS

7.1.2026 - 11:50

Les obsèques de Brigitte Bardot ont commencé mercredi à Saint-Tropez, son cercueil par son fils, avec qui elle entretenait des relations compliquées, en présence de célébrités ou de Marine Le Pen, dans ce petit village de pêcheurs devenu repaire de la jet-set.

De nombreuses personnalités présentes aux obsèques de Brigitte Bardot.

De nombreuses personnalités présentes aux obsèques de Brigitte Bardot.

Plusieurs personnalités arrivent pour assister aux obsèques de Brigitte Bardot, à Saint-Tropez.

07.01.2026

Keystone-SDA

07.01.2026, 11:50

07.01.2026, 11:57

Le cercueil est ensuite entré dans la pittoresque église Notre-Dame de l'Assomption au son du Casta Diva de Bellini chanté par la Callas et a été posé près d'un grand portrait de celle qui fut un sex-symbol planétaire. Juste en dessous un immense coeur parsemé de tournesols.

Comme un symbole de la vie de celle qui fut longtemps traquée par les paparazzis, le père Jean-Paul Gouarin a ouvert la cérémonie religieuse en demandant à l'assistance de ranger les portables et ne pas prendre de photos.

La star, décédée des suites d'un cancer le 28 décembre à 91 ans, souhaitait des funérailles «sans chichi», avec des fleurs simples et champêtres et une liste d'invités soigneusement sélectionnés par ses proches et sa fondation pour la protection des animaux.

«C’était inconfortable». Fin de vie de Brigitte Bardot : les révélations poignantes de son mari

«C’était inconfortable»Fin de vie de Brigitte Bardot : les révélations poignantes de son mari

