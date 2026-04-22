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Retards pas exclus L’aéroport de Zurich affecté par un problème technique

ATS

22.4.2026 - 02:07

Skyguide a temporairement réduit mercredi, par précaution, la capacité d’approche à l'aéroport de Zurich de 30 %. Un problème technique au centre de contrôle de Skyguide à Dübendorf affecte la représentation de certains vols à l’approche de Zurich.

Image d'illustration d'un contrôleur aérien de Skyguide, dans la tour de contrôle de l'aéroport de Zurich-Kloten.
Image d'illustration d'un contrôleur aérien de Skyguide, dans la tour de contrôle de l'aéroport de Zurich-Kloten.
ATS

Keystone-SDA

22.04.2026, 02:07

22.04.2026, 07:01

Des retards ne sont pas exclus, selon l’aéroport de Zurich. Aucune annulation n’a toutefois été enregistrée jusqu’à présent, a indiqué une porte-parole de l’aéroport de Zurich mercredi peu avant 6 heures à Keystone-ATS. Les passagers sont informés du statut de leurs vols par leurs compagnies aériennes. La porte-parole a ajouté que la capacité serait de toute façon réduite en raison de la bise.

Selon le communiqué de Skyguide publié dans la nuit, le problème survenu à Dübendorf touche l’interface entre le contrôle en route et le contrôle d’approche. Un système qui aide les contrôleurs aériens à gérer les avions à l’arrivée n’affiche pas de manière fiable les appareils avec des retards importants. Les contrôleurs transfèrent les vols concernés au moyen d’une procédure manuelle. Celle-ci demande plus de temps.

Afin de garantir la sécurité, Skyguide réduit par précaution la capacité d’approche à l’aéroport de Zurich de 30 % à partir du début des opérations ce mercredi. Alors que ses techniciens sont à pied d'oeuvre pour résoudre le problème, Skyguide s'excuse des désagréments causés à ses partenaires, ses clients et aux passagers. Elle informera de l'évolution de la situation, en cours de matinée.

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