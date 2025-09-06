À l’aéroport de Zurich, le service d’assistance pour les passagers à mobilité réduite rencontre des difficultés. Un ancien employé et une personne concernée témoignent de leurs expériences.

Les personnes à mobilité réduite sont souvent obligées de se déplacer en fauteuil roulant à l'aéroport. Symbolbild: Keystone

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le service PMR de l'aéroport de Zurich souffre d'un manque de personnel.

L'encadrement insuffisant conduit à des incidents comme le cas d'un passager oublié et parfois même à des vols manqués.

L'aéroport reconnaît les problèmes et prend des mesures. Montre plus

L’aéroport de Zurich fait face à des difficultés dans la gestion du service destiné aux passagers à mobilité réduite (PMR). Un ancien employé, qui a souhaité garder l’anonymat, a confié au Zürcher Unterländer qu’il existait un sérieux manque de personnel et une surcharge de travail pour les équipes en place.

Ce service, censé accompagner les passagers depuis l’enregistrement jusqu’à leur siège dans l’avion, serait souvent en sous-effectif. Selon cette source, au lieu d’un accompagnement assuré par deux personnes, les agents doivent souvent gérer plusieurs fauteuils roulants à la fois. La charge physique pour le personnel est élevée. L’ancien employé évoque des douleurs dorsales et des blessures aux poignets.

« On se sent tellement impuissant dans ce moment-là »

La situation tendue se traduit par des incidents concrets, comme en témoigne l’expérience de la musicienne Brandy Butler. Elle avait réservé l’assistance pour son père, qui a été tout simplement oublié à l’aéroport. Il n’a été retrouvé qu’une heure plus tard. «On se sent tellement impuissant dans ce moment-là», confie Butler au Zürcher Unterländer.

Selon l’ancien employé, ce type d’incident n’est pas exceptionnel. Le manque de personnel conduit parfois même à ce que certains passagers manquent leur vol. Les employés du service PRM ont remis à la direction de l’aéroport un courrier contenant des propositions concrètes pour améliorer la situation.

L’aéroport promet des améliorations

Contactée par le journal, une porte-parole de l’aéroport reconnaît les difficultés. Elle explique que les travaux en cours et l’augmentation du nombre de passagers à mobilité réduite rendent la gestion plus complexe. Elle ajoute que l’aéroport est en train de recruter du nouveau personnel et d’acheter du matériel supplémentaire pour faire face à la situation.

