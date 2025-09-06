  1. Clients Privés
Un employé alerte L'aéroport de Zurich oublie un passager à mobilité réduite à la porte d'embarquement

ai-scrape

6.9.2025 - 12:09

À l’aéroport de Zurich, le service d’assistance pour les passagers à mobilité réduite rencontre des difficultés. Un ancien employé et une personne concernée témoignent de leurs expériences.

Les personnes à mobilité réduite sont souvent obligées de se déplacer en fauteuil roulant à l'aéroport.
Les personnes à mobilité réduite sont souvent obligées de se déplacer en fauteuil roulant à l'aéroport.
Symbolbild: Keystone

Rédaction blue News

06.09.2025, 12:09

06.09.2025, 12:25

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le service PMR de l'aéroport de Zurich souffre d'un manque de personnel.
  • L'encadrement insuffisant conduit à des incidents comme le cas d'un passager oublié et parfois même à des vols manqués.
  • L'aéroport reconnaît les problèmes et prend des mesures.
Montre plus

L’aéroport de Zurich fait face à des difficultés dans la gestion du service destiné aux passagers à mobilité réduite (PMR). Un ancien employé, qui a souhaité garder l’anonymat, a confié au Zürcher Unterländer qu’il existait un sérieux manque de personnel et une surcharge de travail pour les équipes en place.

Transport aérien. Espagne: Ryanair supprime trois dessertes régionales

Transport aérienEspagne: Ryanair supprime trois dessertes régionales

Ce service, censé accompagner les passagers depuis l’enregistrement jusqu’à leur siège dans l’avion, serait souvent en sous-effectif. Selon cette source, au lieu d’un accompagnement assuré par deux personnes, les agents doivent souvent gérer plusieurs fauteuils roulants à la fois. La charge physique pour le personnel est élevée. L’ancien employé évoque des douleurs dorsales et des blessures aux poignets.

« On se sent tellement impuissant dans ce moment-là »

La situation tendue se traduit par des incidents concrets, comme en témoigne l’expérience de la musicienne Brandy Butler. Elle avait réservé l’assistance pour son père, qui a été tout simplement oublié à l’aéroport. Il n’a été retrouvé qu’une heure plus tard. «On se sent tellement impuissant dans ce moment-là», confie Butler au Zürcher Unterländer.

Selon l’ancien employé, ce type d’incident n’est pas exceptionnel. Le manque de personnel conduit parfois même à ce que certains passagers manquent leur vol. Les employés du service PRM ont remis à la direction de l’aéroport un courrier contenant des propositions concrètes pour améliorer la situation.

L’aéroport promet des améliorations

Contactée par le journal, une porte-parole de l’aéroport reconnaît les difficultés. Elle explique que les travaux en cours et l’augmentation du nombre de passagers à mobilité réduite rendent la gestion plus complexe. Elle ajoute que l’aéroport est en train de recruter du nouveau personnel et d’acheter du matériel supplémentaire pour faire face à la situation.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

