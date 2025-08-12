La police cantonale valaisanne a informé lundi que deux alpinistes avaient découvert un corps sans vie au Lagginhorn, le 5 août. Son identification a permis de déterminer qu'il s'agissait d'Andrea C., porté disparu depuis le 11 juillet.

La dépouille a été découverte à l’ouest de l’arête sud du Lagginhorn, à une altitude d’environ 3’400 mètres, selon le communiqué. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La dépouille a été découverte à l’ouest de l’arête sud du Lagginhorn, à une altitude d’environ 3’400 mètres, selon le communiqué.

Le ministère public a ouvert une instruction afin de clarifier les circonstances du décès. L'avis de disparition de la victime a été révoqué.