Un jeune homme arrive le matin au travail en Allemagne. Selon la police, il poignarde une collègue sans méfiance, comme si de rien n'était. Lors de son interrogatoire, le suspect raconte des choses étonnantes.

Soupçonné de meurtre : l'agression mortelle d'une collègue était planifiée - Gallery Le suspect a été présenté mercredi à un juge d'instruction du tribunal d'instance de Schweinfurt. Photo: dpa Le suspect affirme avoir agi intentionnellement. Photo: dpa Lors de l'agression à Mellrichstadt, une femme était décédée et deux hommes avaient été grièvement blessés. Photo: dpa Soupçonné de meurtre : l'agression mortelle d'une collègue était planifiée - Gallery Le suspect a été présenté mercredi à un juge d'instruction du tribunal d'instance de Schweinfurt. Photo: dpa Le suspect affirme avoir agi intentionnellement. Photo: dpa Lors de l'agression à Mellrichstadt, une femme était décédée et deux hommes avaient été grièvement blessés. Photo: dpa

dpa

Selon ses propres déclarations, l'agresseur présumé au couteau de Mellrichstadt a agi sous l'effet d'une pulsion intérieure et a délibérément choisi sa victime. «Il voulait délibérément tuer la femme», a déclaré le procureur général Markus Küstner à Schweinfurt.

Un juge d'instruction du tribunal d'instance de Schweinfurt a fait interner le suspect dans une clinique psychiatrique fermée. L'enquête porte sur des soupçons de meurtre, de tentative d'homicide et de mise en danger de la vie d'autrui.

Consommation régulière de drogue

Selon Küstner, lors de son interrogatoire par la police, le jeune homme de 21 ans a justifié son acte par une maladie psychique. De plus, l'Allemand dit avoir consommé régulièrement des drogues comme le cannabis - également le jour du crime - et la veille de puissants analgésiques. Le mobile de cet homme originaire de Thuringe n'est toujours pas clair. Jusqu'à présent, il n'avait «aucune relation de quelque nature que ce soit» avec la femme tuée.

Lors de son interrogatoire par la police, l'accusé a reconnu les faits et a déclaré «qu'il avait le couteau à cran d'arrêt à la main, qu'il était entré dans le bureau par la porte et qu'il avait ensuite poignardé la victime de manière ciblée», a déclaré Küstner. Il s'agissait d'un acte sournois, c'est pourquoi l'Allemand est accusé de meurtre. L'attaque a eu lieu dans le bâtiment de son employeur, le fournisseur d'électricité Überlandwerk Rhön.

Les hommes ne seraient pas la cible principale

Le suspect a également blessé grièvement deux collègues. «Il ne voulait pas tuer ces deux hommes», a déclaré Küstner en reprenant les déclarations du jeune homme de 21 ans. «Ils voulaient l'empêcher de passer à l'acte» et auraient été blessés par le mécanicien industriel.

❗UPDATE ❗



Eine Person ist noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen verstorben. Entgegen der ersten Mitteilung gibt es zwei weitere Schwerverletzte.



Der Tatverdächtige, ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger, befindet sich in Polizeigewahrsam.#MET0107 — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) July 1, 2025

L'accusé, qui habitait en dernier lieu à Meiningen, en Thuringe, à une vingtaine de kilomètres de Mellrichstadt, avait été arrêté peu après les faits, mardi.

Irresponsable?

D'autres examens devront montrer dans quelle mesure le jeune homme aurait pu être irresponsable lors de l'attaque. Le «Main-Post» avait déjà fait état d'une possible maladie psychique de l'homme. Selon Küstner, le jeune homme de 21 ans aurait déjà été interné dans un service fermé d'un hôpital psychiatrique par le passé. Quand, combien de temps et pourquoi? «Nous devons le clarifier», a déclaré le procureur général.

Si les enquêteurs parviennent à la conclusion que le jeune homme de 21 ans était irresponsable ou que son discernement était altéré lors de l'agression, ils pourraient demander une procédure dite de sûreté auprès du tribunal compétent. Si le tribunal suit l'avis des enquêteurs, il peut à son tour ordonner un internement prolongé de l'accusé dans un établissement psychiatrique. Dans certains cas, même pour une durée illimitée dans une unité fermée.

Dans le même bureau

Selon le ministère public, la femme de 59 ans qui a été tuée travaillait dans le même bureau paysager que l'homme de 21 ans.

Ce que faisaient exactement les hommes blessés, âgés de 55 et 62 ans, n'a pas été précisé dans un premier temps.Les deux blessés graves sont désormais hors de danger, ont indiqué la police et le parquet. Selon la police, les collaborateurs de l'entreprise ont maîtrisé l'agresseur et l'ont retenu jusqu'à l'arrivée des agents sur place.

Pas encore connu des services de police

Selon les enquêteurs, l'homme de 21 ans n'était pas connu des services de police pour des actes de violence ou d'autres délits jusqu'au moment des faits. Selon les informations recueillies jusqu'à présent, il était célibataire, et la question de savoir s'il avait des enfants était encore en cours d'examen, a déclaré Küstner.« "Il a dû être plus souvent malade et était en cours de réinsertion"».

Lors de sa présentation devant le juge d'instruction, le jeune homme ne se serait pas exprimé davantage sur l'agression et aurait fait référence à son audition en tant que prévenu. Des échantillons de sang, de cheveux et d'urine du suspect, susceptibles de fournir des informations sur une éventuelle consommation de drogue, seraient en cours d'analyse.