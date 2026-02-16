  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Quinze signalements en Suisse Lait infantile: l'OSAV promet une enquête

ATS

16.2.2026 - 12:27

Le directeur adjoint de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) promet une enquête sur les laits infantiles rappelés en raison d'une contamination à la toxine céréulide, a rapporté le journal Blick. Quinze signalements de symptômes de maladie ont été recensés en Suisse.

Le directeur adjoint de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) promet une enquête sur les laits infantiles rappelés en raison d'une contamination à la toxine céréulide.
Le directeur adjoint de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) promet une enquête sur les laits infantiles rappelés en raison d'une contamination à la toxine céréulide.
IMAGO

Keystone-SDA

16.02.2026, 12:27

Michael Beer a indiqué dans une interview, publiée dimanche, que «des analyses en laboratoire sont menées» et que «la prochaine étape consistera à enquêter sur les événements de ces dernières semaines. S'il s'avère que les entreprises ont tardé à réagir ou ont manqué à leurs obligations de vigilance, elles s'exposeront à des amendes et à des poursuites pénales».

Le veveysan Nestlé, le lucernois Hochdorf et les français Vitagermine et Danone ont procédé à des rappels progressifs de lots de lait infantile en Suisse, comme ailleurs en Europe.

Alors que Danone est accusé par la Fondation pour la protection des consommateurs (Stiftung für Konsumentenschutz) d'avoir trop tardé à rappeler des lots de la marque Aptamil, le directeur adjoint de l'OSAV s'est dit «moi aussi insatisfait de la réaction des entreprises, surtout si tardive. Mais je vous assure que nous avons, en tant qu'autorité compétente, fait tout notre possible».

Selon le responsable, il est «inacceptable que des toxines puissent contaminer des aliments sans intervention immédiate. En cas de risques potentiels pour la santé, un rappel massif doit être lancé sans délai – mieux vaut trop de rappels que pas assez». Selon lui, «les fabricants doivent tout mettre en oeuvre pour prévenir la contamination et contrôler plus rigoureusement leurs fournisseurs.

M. Beer n'anticipe pas «d'autres rappels massifs. Les parents qui achètent actuellement du lait infantile en magasin n'ont aucune raison de s'inquiéter».

Les plus lus

Suivez le slalom messieurs en direct
Risque d'avalanches spontanées: situation critique en Suisse
Une avalanche fait dérailler un train en Valais
Jack Lang fait ses adieux au personnel, pendant les perquisitions
«Vandalisme»: embrasement d'une quarantaine de câbles en gare de Lausanne
Danger pour la santé: Coop rappelle ces branches de chocolat