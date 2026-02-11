  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Pas de lien» établi scientifiquement Laits infantiles: un troisième décès de bébé en France

ATS

11.2.2026 - 16:42

Les autorités sanitaires françaises recensent désormais trois décès de bébés ayant consommé du lait infantile concerné par la récente vague de rappels dans le pays, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Il a souligné qu'aucun lien de cause à effet n'était établi à ce stade.

L'affaire des laits infantiles dure depuis mi-décembre. (image d'illustration)
L'affaire des laits infantiles dure depuis mi-décembre. (image d'illustration)
IMAGO/Cavan Images

Keystone-SDA

11.02.2026, 16:42

«Au 11/02/2026, trois signalements de décès de nourrissons ont été portés à la connaissance des autorités sanitaires françaises chez des enfants pour lesquels la consommation de laits infantiles concernés par les retraits-rappels a été rapportée», annonce le ministère sur son site.

«À ce jour, aucun caractère d'imputabilité n'a été établi scientifiquement», rappelle-t-il. «Des enquêtes judiciaires sont en cours pour ces signalements.»

Par ailleurs, 14 hospitalisations ont été recensées chez des nourrissons ayant certainement ou peut-être consommé des laits concernés. Le chiffre était jusqu'alors de 11, là encore aucun lien n'étant encore avéré.

L'affaire des laits infantiles dure depuis mi-décembre. Après un premier rappel par Nestlé de dizaines de lots de laits infantiles dans une soixantaine de pays à cause de la présence potentielle de céréulide, une cascade de rappels similaires a eu lieu dans le monde par des industriels comme Danone ou Lactalis, mais aussi par des plus petits acteurs de ce marché en pleine croissance.

Les autorités européennes ont, début février, abaissé les seuils tolérés de céréulide, provoquant une nouvelle vague de rappels alors que cette toxine peut causer des vomissements parfois dangereux chez un nourrisson.

Une enquête sanitaire est en cours en France pour déterminer si les décès peuvent être attribués aux laits consommés. Ses résultats sont encore attendus.

L'ONG Foodwatch et plusieurs familles ont, par ailleurs, intenté une action en justice contre l'Etat et les fabricants, accusés d'avoir trop tardé à mener les rappels et informer le public sur le sujet.

La France est le seul pays européen à avoir enregistré des décès après une consommation avérée des laits concernés. D'autres pays ont, en revanche, signalé plusieurs hospitalisations dont notamment une trentaine au Royaume-Uni, toujours sans lien établi de cause à effet.

Les plus lus

La mère de deux victimes de Crans-Montana s'est entretenue avec les Moretti
Alexis Monney abattu : «J’ai de la peine à me réjouir pour Franjo»
Après Epstein, une nouvelle affaire éclabousse Keir Starmer
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
«Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on me foute la paix»
Carnaval valaisan : comment Twint sert à escroquer les commerçants