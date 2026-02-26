«Une caisse de résonance qui permet de toucher à peu près tout le monde»: vingt ans après sa création, le dispositif «alerte enlèvement» a permis à 38 enfants d'être retrouvés vivants grâce à une mobilisation massive et strictement encadrée.

La Suisse a aussi son dispositif d'alerte enlèvement. KEYSTONE

«Vous n'avez pas vu le modèle ou la plaque (minéralogique) ? Il est seul le père ? C'était le seul accompagnant du petit ?». Dans une salle de crise de la direction nationale de la police judiciaire à Nanterre, les questions fusent au rythme des appels.

Au milieu de l'effervescence, huit enquêteurs, casques vissés sur les oreilles, ont les yeux rivés sur leurs écrans dans l'attente de témoignages décisifs pour retrouver le petit Mezzo, «âgé de 5 ans, 1 mètre environ, corpulence normale, cheveux châtain, yeux marrons vêtu d'un short et d'un tee-shirt bleu», enlevé dans «la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 février 2026».

S'il ne s'agit-là que d'une simulation en conditions réelles à laquelle a pu assister l'AFP, l'impératif reste le même: agir vite et avec méthode.

«Le maître-mot, c'est l'écoute» pour pouvoir poser les bonnes questions et obtenir des éléments supplémentaires, explique la commissaire de police Charlotte Sawicki, adjointe au chef de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP).

Adopté en France en février 2006, l'«alerte enlèvement» est un dispositif d'alerte «massive et immédiate» engagé pour aider à la recherche d'enfants présumés enlevés, et inspiré du plan américain «Amber Alert» créé après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman au Texas en 1996.

En Suisse aussi

La Suisse a aussi son dispositif d'alerte enlèvement, depuis 16 ans maintenant. Si une personne soupçonne qu'un enlèvement a eu lieu, si elle en est témoin ou si un enfant n'est pas rentré de l'école, le premier réflexe est d'appeler le 117 ou le poste de police le plus proche.

Lorsqu'une police cantonale décide de déclencher l'alerte enlèvement, fedpol diffuse le message d'alerte aussi bien par le biais des canaux de police internationaux qu'en Suisse avec l'aide des diverses organisations partenaires. Par exemple, les utilisateurs de l'application Alertswiss reçoivent un message correspondant directement sur leurs appareils.

Mais il existe de nombreux autres partenaires: les canaux de police nationaux et internationaux, la page d'accueil du site Internet de fedpol et des polices cantonales, les médias en ligne, les télévisions et radios, les écrans situés dans les gares et aéroports, les panneaux d'information des autoroutes, ou encore les centres commerciaux.

Trois conditions pour le déclenchement de l'alerte enlèvement en Suisse Un enlèvement a été formellement constaté. Des indices concrets ou un soupçon fondé montrent qu'une personne a été enlevée.

On est en droit de supposer que la santé physique ou mentale de la personne enlevée est sérieusement menacée.

Il existe suffisamment d'éléments d'information sûrs permettant de déduire que la personne et/ou son kidnappeur seront localisés. Montre plus

Dans le même temps, fedpol met en place un Call Center auquel la population peut communiquer des indices en lien avec l'enlèvement de la personne concernée. De plus, fedpol soutient la police cantonale dans la coopération avec les polices suisses et étrangères.

Le message d'alerte est diffusé pendant trois heures. Si la victime et/ou son kidnappeur ne sont pas localisés pendant ce laps de temps, le message d'alerte est suspendu. Mais les recherches se poursuivent. La police cantonale compétente poursuit l'enquête et rassemble de nouveaux éléments en continu. En fonction de l'avancement de l'enquête, elle peut prolonger la durée de l'alerte enlèvement.

Toutefois, si l'alerte enlèvement existe bel et bien en Suisse, elle n'a encore jamais été déclenchée depuis sa création.

Critères stricts

En France, le déclenchement appartient au procureur de la République et répond à quatre critères stricts: la victime doit être un mineur, l'enlèvement avéré, il doit y avoir un risque établi pour sa vie ou son intégrité et des éléments d'identification «précis» disponibles.

Une fois lancée, l'alerte est envoyée à plus d'une soixantaine d'annonceurs et partenaires (médias, sociétés d'autoroute, SNCF...), qui diffusent le message toutes les 15 minutes pendant au moins trois heures renouvelables.

Le dispositif «a modifié en profondeur dans le temps de l'urgence la gestion de certaines enquêtes», selon Laurent Dumaine, procureur d'Avesnes-sur-Helpe (Nord), à l'origine d'une alerte en janvier 2025 qui a permis de retrouver deux frères enlevés par leur père.

Au-delà des témoignages recueillis via un numéro dédié, la diffusion massive exerce aussi une pression sur les ravisseurs. «Dans mon cas, la mise en place des messages ont conduit le père, qui avait trouvé refuge chez un tiers, à sortir», se rappelle M. Dumaine. Selon le ministère de la Justice, dans plus de la moitié des cas, l'auteur est un parent de l'enfant.

Une fois l'enfant retrouvé, le plan est arrêté et les photos sont retirées pour préserver son droit à l'oubli. La Chancellerie peut aussi lever le dispositif à tout moment, selon l'avancée de l'enquête.

Les autorités insistent sur la nécessité de maintenir un usage rare pour préserver son efficacité. «Il en va de l'intérêt même du dispositif», appuie Laureline Peyrefitte, directrice des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, chargée de valider le déclenchement. Si l'alerte se banalise ou dure trop longtemps, «l'attention diminue», ça doit rester «très exceptionnel», rappelle Mme Peyrefitte.

Résistance

Aujourd'hui largement saluée, l'alerte enlèvement n'a pas immédiatement fait consensus. «J'étais convaincu d'avoir trouvé une bonne solution», se souvient auprès de l'AFP Nicole Guedj, ancienne secrétaire d'État aux Droits des victimes, à l'origine de la création du dispositif. «Mais on redoutait les témoignages intempestifs qui compromettent les recherches, ou encore que la pression mise sur les ravisseurs pouvait les pousser à passer à l'acte».

«Il aura fallu qu'une petite fille soit enlevée (en Maine-et-Loire, NDLR)», raconte Mme Guedj, «pour qu'une procureure s'inspire d'un dispositif ressemblant à l'alerte enlèvement (...) et que l'enfant soit retrouvée», atténuant ainsi les réticences.

En 20 ans, 37 alertes ont été déclenchées en France. La dernière l'a été samedi, après l'enlèvement en Seine-Saint-Denis par leurs parents de trois enfants, dont un nourrisson de six semaines souffrant d'une cardiopathie retrouvé vivant quelques heures plus tard dans un hôpital de Lille, où il avait été déposé. Les recherches se poursuivent pour retrouver son frère et sa soeur.

«On peut dire que (le plan) tient toutes ses promesses», se félicite Laureline Peyrefitte. «On estime à 16 les alertes qui ont été décisives dans la découverte de l'enfant, et onze celles qui ont contribué» à le retrouver.