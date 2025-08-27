  1. Clients Privés
Coincée à 7'000 m depuis 15 jours L'alpiniste Natalia Nagovitsyna est très certainement morte

Clara Francey

27.8.2025

Les autorités kirghizes ont annoncé mercredi n'avoir aucun signe de vie de l'alpiniste russe Natalia Nagovitsyna, bloquée depuis deux semaines en altitude dans ce pays d'Asie centrale.

Agence France-Presse

27.08.2025, 15:41

Mme Nagovitsyna s'est cassé une jambe le 12 août lors de l'ascension du Pic Pobeda, l'un des plus dangereux d'Asie centrale et le plus haut du Kirghizstan avec ses 7'439 mètres. L'alpiniste s'est retrouvé bloquée à environ 7'000 mètres d'altitude.

Kirghizstan. Alpiniste bloquée : après 11 jours, les secours suspendent une opération jugée «impossible»

KirghizstanAlpiniste bloquée : après 11 jours, les secours suspendent une opération jugée «impossible»

L'agence kirghize nationale de sécurité a indiqué qu'un drone équipé d'une caméra thermique avait survolé la zone et n'avait détecté aucun signe montrant que cette alpiniste chevronnée était encore en vie.

«Selon l'analyse des données obtenues et en prenant en compte une combinaison de facteurs, notamment les conditions météorologiques extrêmes et les spécifités de la zone, aucun signe de vie n'a été détecté à l'endroit où se trouve Natalia Nagovitsyna», a déclaré cette agence dans un communiqué.

Plusieurs tentatives pour secourir l'alpiniste de 48 ans ont échoué, et les opérations de secours ont été suspendues samedi, les secouristes les qualifiant d'«impossibles».

Les températures frôlent actuellement les -30 degrés Celcius la nuit au sommet du Pic Pobeda, accompagnées de rafales de vent et de tempêtes de neige.

Un alpiniste italien, Luca Sinigaglia, est décédé le 15 août en tentant de lui porter secours, et des secouristes italiens se sont rendus sur les lieux pour tenter de récupérer son corps, à l'aide d'un hélicoptère, avait annoncé le ministère italien des Affaires étrangères.

Un hélicoptère de sauvetage a aussi eu un accident dans les montagnes, alors qu'un groupe d'alpinistes a dû arrêter l'ascension à cause d'un grave malaise de leur chef, selon les autorités kirghizes.

Selon des alpinistes locaux, personne n'a jamais été secouru à une telle altitude dans cette montagne.

