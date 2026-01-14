L'avocat genevois Romain Jordan, qui représente plusieurs familles de victimes de l'incendie de Crans-Montana, a lancé une plateforme en ligne pour recueillir documents et témoignages en lien avec ce drame, «en toute confidentialité», pour éclaircir les questions encore en suspens.

L'incendie du bar «Le Constellation» a fait 40 morts et 116 blessés. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous avons été contactés par de nombreuses personnes qui souhaitaient nous donner des informations. Cela répond à ce besoin», a déclaré Me Jordan. «Cette démarche vise à faciliter le travail d'enquête en faveur des victimes. Nous n'avons pas vocation à remplacer l'enquête, qui doit faire son travail sans retard ni faux-semblant», a-t-il ajouté.

Sur sa page d'accueil, la plate-forme Crans.merkt.ch écrit: «Si vous avez été témoin du drame à Crans-Montana et/ou possédez des photos, vidéos, révélations ou informations, vous pouvez les partager ici de façon totalement anonyme». Selon Me Jordan, de nombreuses contributions sont déjà parvenues depuis que la plateforme a été mise en ligne.

L'incendie du bar «Le Constellation» a fait 40 morts et 116 blessés. D'après les premiers éléments de l'enquête, tout indique que le feu a été provoqué par des étincelles de bougies incandescentes ou des feux de Bengale entrés en contact avec une mousse acoustique posée au plafond du sous-sol de l'établissement.