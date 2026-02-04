  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis L'ancien mari de Jill Biden inculpé pour le meurtre de son épouse

ATS

4.2.2026 - 08:48

L'ex-mari de l'ancienne Première Dame, Jill Biden, a été arrêté et inculpé pour le meurtre de son épouse actuelle survenu en décembre à leur domicile dans le Delaware, a indiqué mardi la police locale.

L'ex-mari de l'ancienne Première Dame, Jill Biden, a été arrêté et inculpé pour le meurtre de son épouse actuelle.
L'ex-mari de l'ancienne Première Dame, Jill Biden, a été arrêté et inculpé pour le meurtre de son épouse actuelle.
ats

Keystone-SDA

04.02.2026, 08:48

William Stevenson, 77 ans, a été marié avec Jill Biden de 1970 jusqu'à leur divorce en 1975. Jill Biden a épousé l'ex-président Joe Biden en 1977.

Stevenson fait l'objet d'une inculpation pour meurtre au premier degré en lien avec la mort, le 28 décembre, de son épouse Linda Stevenson, âgée de 64 ans, selon la police du comté de New Castle, dans le Delaware. Il a été arrêté lundi et est resté en prison après avoir échoué à verser une caution de 500'000 dollars.

En décembre, la police a indiqué avoir trouvé Linda Stevenson inconsciente dans son salon après avoir répondu à un signalement de dispute domestique au domicile du couple à Wilmington, peu après 23 heures. Les mesures de réanimation n'ont pas permis de la sauver, et elle a ensuite été déclarée morte.

Les plus lus

Plusieurs personnalités valaisannes devant la justice
Un célèbre intellectuel a volé au secours de Jeffrey Epstein
«L’histoire s'accélère dans le mauvais sens» - Donald Trump houspillé !
Loterie : de nombreux joueurs ne récupèrent pas leur gain
N'Golo Kanté transféré après un coup de pression... d’Erdogan
«Il est temps pour le pays de passer à autre chose» - Trump s’impatiente !