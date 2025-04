Cette maison est à vendre, mais son ancien propriétaire pourrait vous faire hésiter

C'est une villa de rêve pour laquelle on cherche actuellement un nouveau propriétaire sur l'île de Sylt. Mais la maison a un passé sombre...

Le soleil brille sur la villa dite de Göring, située dans les dunes de Wenningstedt, sur la plage de Sylt. Archivbild: Axel Heimken/dpa

C'est une maison à l'histoire mouvementée pour laquelle on cherche un nouvel acheteur sur l'île de Sylt. Selon la banque de données des monuments historiques du Schleswig-Holstein, cette propriété au toit de chaume est «la seule maison privée qui nous soit parvenue» de Hermann Goering, homme de confiance de Hitler et criminel de guerre.

Compte tenu de la «perte presque totale des autres chasses ou maisons privées de Goering», l'«ancienne maison de plage de Göring» revêt une «importance particulière du point de vue de l'histoire contemporaine et personnelle», peut-on lire dans différents médias qui en avaient parlé auparavant.

«Tous les détails existants brillent d'un nouvel éclat, tandis que les techniques de construction les plus modernes et un aménagement intérieur exclusif ont transformé la maison en un domicile de vacances contemporain», peut-on lire dans l'exposé. Bild: IMAGO/Jam Press

Les agents immobiliers ne mentionnent toutefois pas l'identité du premier propriétaire de «Min Lütten», même à la demande du vendeur. Ils font plutôt la promotion de l'emplacement unique à Wenningstedt - «directement dans les dunes avec une vue dégagée sur la mer du Nord».

«Témoin du pouvoir national-socialiste»

Selon la base de données des monuments historiques, la villa est un «témoignage du pouvoir national-socialiste et de son intention de représentation» et présente une «caractéristique unique». Elle a «une valeur documentaire et de témoignage accrue». La villa a été construite «probablement à la demande d'Emmy Goering» par l'architecte Otto Heilmann de Sylt. Emmy Goering était l'épouse du ministre de l'aviation du Reich. Elle aurait vendu la maison en 1958.

Ces dernières années, la maison a été rénovée et modernisée à grands frais, a fait savoir l'agence immobilière chargée de la vente. Le bien immobilier combine des éléments classés monuments historiques avec une technique moderne et un confort d'habitation exclusif.

Prix «sur demande»

La maison de 200 mètres carrés est située sur un terrain de 7755 mètres carrés et offre une vue imprenable sur le paysage de dunes et la mer.

Quant au prix, il est indiqué «sur demande», selon l'agence immobilière Sotheby's. Dans l'annonce, la propriété est présentée comme un «joyau unique». Selon le Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag, douze millions d'euros ont déjà été demandés pour la vente en 2019, avant les travaux de rénovation et de modernisation. Les experts estiment le prix à environ 18 millions d'euros.

Goering avait été condamné à mort lors du procès de Nuremberg contre les principaux criminels de guerre en 1946. Il s'est soustrait à l'exécution en se suicidant un jour avant la date prévue pour son exécution.