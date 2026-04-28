Un incendie s'est déclaré mardi matin peu avant 10h00 dans une tour située sur la commune de Lancy (GE). Le Service de secours et d'incendie de Genève a secouru une personne prise au piège dans une des cabines d'ascenseur en flammes. Son pronostic vital est engagé. Le sinistre a été maîtrisé peu après 11h00.

Le Service de secours et d'incendie de Genève a secouru mardi une personne prise au piège dans un ascenseur en flammes dans un tour à Lancy (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 9h48 pour de la fumée s’échappant du toit d’une tour située au 11, Fief-de-Chapitre. Au vu du grand nombre d'appels, l'opérateur 118 a immédiatement engagé des renforts supplémentaires. A leur arrivée sur les lieux, de la fumée s’échappait du toit ainsi que de plusieurs appartements, du 14e au 16e étage, ont-ils indiqué mardi dans un communiqué.

L’incendie était en plein développement et localisé dans deux cabines d’ascenseur. En parallèle du combat du feu à l’aide d’une lance, l’équipe a secouru une personne prise au piège dans une des cabines en flammes. Les sapeurs-pompiers ont également effectué une reconnaissance dans les étages et les appartements enfumés, et mis en sécurité une personne.

L’incendie a été maîtrisé à 11h07. Des dommages importants ont été constatés dans les couloirs de l’immeuble et les deux ascenseurs sont complètement détruits. Aucun relogement des habitants de l’immeuble n’a cependant été nécessaire.

Au total, cinq personnes ont été examinées par les ambulanciers et les médecins au nid de blessés. La personne qui se trouvait dans l'ascenseur a été transportée aux HUG avec un pronostic vital engagé, une autre pour une incommodité due à la fumée.