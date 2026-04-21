L’armée japonaise endeuillée après un incident tragique

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accident inhabituel L’armée japonaise endeuillée après un incident tragique

ATS

21.4.2026 - 07:12

Trois soldats japonais sont morts, mardi lors d'un exercice militaire. Ils sont décédés dans l'explosion de leur char, a déclaré la Première ministre Sanae Takaichi.

Trois soldats japonais sont morts, mardi lors d'un exercice militaire (image d’illustration).
Trois soldats japonais sont morts, mardi lors d'un exercice militaire (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

21.04.2026, 07:12

Cet accident inhabituel, survenu sur un terrain d'entraînement des Forces d'autodéfense japonaises dans la région d'Oita, dans le sud-ouest de l'archipel, a été provoqué par l'explosion «des munitions à l'intérieur du char», tuant trois membres d'équipage à bord et en blessant un autre, a indiqué Mme Takaichi.

Les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête. «Cet accident est profondément regrettable», a écrit la Première ministre, qui a présenté ses «sincères condoléances».

Cet accident survient deux ans après une collision entre deux hélicoptères militaires nippons, qui avait fait huit morts, le 20 avril 2024. En mai 2025, lors d'un entraînement, deux soldats s'étaient tués dans le crash de leur avion, peu après le décollage.

Les plus lus

Mexique : une attraction touristique majeure touchée par un drame !
Sous le feu des critiques, la ministre du Travail de Trump quitte le gouvernement
Face à Donald Trump, Kevin Warsh fait étal de son indépendance
Un pêcheur retrouve un crocodile mort lesté de poids dans un «sac de couchage»
Amnesty tire à boulets rouges sur Trump, Poutine et Netanyahu
L’armée japonaise endeuillée après un incident tragique