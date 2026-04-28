«Ce soir, il y aura des coups de feu»Les théories délirantes autour de la tentative d'assassinat de Trump
Philipp Dahm
28.4.2026
La porte-parole Karoline Leavitt parle de coups de feu dans une interview, puis un coup de feu retentit vraiment pendant le dîner. Son mari prévient une journaliste et les hommes de Trump se contentent de sourire: bienvenue dans le terrier du lapin des théories du complot.
Philipp Dahm
28.04.2026, 04:30
28.04.2026, 08:53
Philipp Dahm
«Il est prêt à se battre», déclare Karoline Leavitt au journaliste de «Fox News» avant le dîner des correspondants de la Maison Blanche à Washington.
La porte-parole de la Maison Blanche poursuit: «Ce soir, nous aurons droit au Donald Trump classique. Ce sera amusant, ce sera divertissant. Ce soir, il y aura des coups de feu dans la salle. Tout le monde devrait donc regarder : Ça va être vraiment génial».
L'interview malheureuse en vidéo :
Karoline Leavitt being interviewed by FoxNews: “There will be shots fired” tonight.
Pas si drôle: une détonation a effectivement eu lieu à l'hôtel Washington Hilton le soir du 25 avril. Le tireur, Cole Tomas Allen, qui visait apparemment des membres du gouvernement, est arrêté. Dix minutes avant sa tentative d'assassinat, l'homme de 31 ans envoie un «manifeste» à ses proches.
Tir dans le vide
«Je ne suis plus disposé à laisser un pédophile, un violeur et un traître salir mes mains par ses crimes», cite le tabloïd «New York Post» dans le manifeste. Allen voulait donc tuer aussi bien le président que des membres de son gouvernement parce qu'ils étaient «complices».
«Je [tuerais] encore presque tout le monde ici pour atteindre mes cibles»
Cole Tomas Allen in seinem «Manifest»
Le détracteur de Trump se qualifie lui-même de «gentil assassin fédéral». Le cas semble clair - mais pas pour tout le monde. Le fait que Karoline Leavitt parle de coups de feu avant qu'il n'y en ait vraiment, rend certains utilisateurs des médias sociaux méfiants.
Pourtant, les «shots fired» sont ici clairement à comprendre comme des pointes rhétoriques pour lesquelles ce dîner des correspondants est connu. Malgré tout, ces posts de Bluesky et X affirment que tout cela est une mise en scène et que les participants sont des escrocs, ...
Such frauds. Totally staged.
“I will tell you this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It’ll be funny. It’ll be entertaining, There will be some shots fired tonight. Everyone should tune in. It’s going to be really great.” - Karoline Leavitt
D'abord, Leavitt parle de coups de feu, puis on publie aussi rapidement des images de la veuve de Charlie Kirk, Erika, qui s'enfuit de l'événement, touchée par l'émotion: «Je suis désolée, mais est-ce que c'est une mise en scène ?», demande cet utilisateur.
Literally 1 hour before the alleged gunshots, a huge MAGA slop account & press sec. Karoline Leavitt tell us there will be "shots fired." Then it releases perfectly timed footage of Erika being rushed out with a "Pray for Erika Kirk" sympathy tag. I'm sorry, but was this staged? pic.twitter.com/RTH87PREUR
Un autre point qui fait fleurir les théories du complot est une conversation téléphonique que «Fox News» a eue avec sa journaliste Aishah Hasnie. Celle-ci raconte qu'elle était assise lors du dîner à côté du mari de Leavitt, Nicholas Riccio, qui a 32 ans de plus que sa femme.
«Peu après le début du dîner, [...] il s'est penché et a dit : 'Je t'ai vu à la télévision. Tu as fait du bon travail. Tu dois prendre soin de toi'», rapporte la journaliste. «Il était très sérieux quand il m'a dit cela. Puis il a regardé autour de lui dans la pièce et a dit : 'Il y en a...'».
Staged?
Fox News cuts off caller after she says the husband of Karoline Leavitt the White House Press Secretary told her "You need to be very safe, there are some..."
Just before the shooting last night.
C'est à ce moment précis que la conversation est interrompue - au moment le plus impossible. C'est toutefois compréhensible, comme l'explique Hasnie plus tard sur X: comme la salle de bal de l'hôtel est souterraine et que beaucoup ont utilisé leur téléphone portable, la réception était très mauvaise.
Fox News Cuts Reporter’s Audio After Mentioning Staged Shooting
Fox News abruptly cut the audio of its own reporter during a live broadcast after the journalist referenced the staged shooting incident. https://t.co/uXKeVTgBtx
Riccio lui aurait dit de faire attention à elle, car le monde était fou. «Il était inquiet pour moi». Lorsque la communication a été interrompue, Hasnie aurait voulu dire que, malheureusement, quelque chose s'était vraiment passé par la suite. Le fait que, outre les fans de conspiration, l'agence de presse iranienne «Tasnim» ait également repris l'appel - voir le post ci-dessus - parle de lui-même.
Photos et vidéos controversées
Des photos et des vidéos sont également censées prouver que l'on joue faux: des photos - probablement prises avant les tirs - suggèrent que la Première dame et des membres du gouvernement sourient de joie après avoir réussi leur prétendue «PSYOP», c'est-à-dire leur opération psychologique.
Somber scenes from the White House, just kidding they are all standing around with a shit eating grins, smiling and laughing after a “successful” psyop. pic.twitter.com/7NusJwig2s
D'autres sont irrités par le fait que Donald Trump reste assis relativement calmement après que les coups de feu ont retenti à une certaine distance. L'homme de 79 ans sait bien qu'il est entouré par le Secret Service.
Shots fired, the Secret Service rushes in, and they let Trump continue to sit there? And now they’re going to resume the White House Correspondents’ Dinner, and Trump still plans to deliver a speech?
I’m not saying this was staged to boost Trump’s tanking approval numbers, but it looks odd.
On peut considérer comme une entorse au protocole le fait que le vice-président JD Vance soit le premier à être sorti de scène. Il est possible que cela dure quelques secondes de plus pour Trump, car un agent du Secret Service se place devant lui et des forces spéciales lourdement armées font irruption sur la scène - voir aussi la vidéo ci-dessus.
The Secret Service grabbed JD Vance first and shuttled him to safety before Donald Trump?
Et même l'étrange arrêt sur image d'une vidéo de la scène permet aux complotistes d'en tirer quelque chose: ici, le visage intrépide du président doit être la preuve «qu'il en savait plus».
The look on his face vs the look on her face says it all. Looks to me like Trump knew what was happening, she didn't. She was the first to duck under the tables. He sat there smirking like the fraud he is.
Donald Trump reste Donald Trump: lorsqu'une occasion se présente, il essaie d'en tirer profit. Le fait qu'il profite du dernier incident pour faire de la publicité pour la salle de bal impopulaire de la Maison Blanche n'a rien de surprenant, mais certains y voient le motif de la prétendue mise en scène de la tentative d'assassinat :
Never missing an opportunity to grift, if I was cynical I'd probably think the whole thing was staged so conman Trump could get his godawful Versailles-esque ballroom built.
Ce comportement n'est pourtant pas nouveau chez cet homme de 79 ans. Il suffit de regarder la conférence de presse qui a suivi l'attaque: Trump y déclare en substance que de tels attentats ne sont perpétrés que contre les meilleurs, ceux qui font bouger les choses. Il se compare aussi nonchalamment à Abraham Lincoln, qui a été abattu en 1865 au Ford's Theatre de Washington.
Trump:
I’ve studied assassinations, the most impactful people, the people who do the most; they’re the ones they go after. Like Abraham Lincoln….I hate to say I’m honored by that but I’ve done a lot pic.twitter.com/AtpkB1LilI
Toutefois, lors d'un entretien téléphonique avec «Fox News» après l'incident, le président adopte également un ton conciliant: «C'était une soirée très triste à bien des égards, mais c'était aussi une soirée où beaucoup de gens se sont rassemblés». Des démocrates se seraient également rangés à ses côtés.
NEW: President Trump tells FOX News' @JacquiHeinrich that the White House Correspondents' Dinner shooting shifted the atmosphere, turning a tense night into what he described as a moment of unity.
Reste le reproche que Trump veut se rendre populaire par une mise en scène d'attentat. Une comparaison avec la fusillade de Butler en juillet 2024 montre toutefois que l'impact d'un tel incident est limité - il existe d'ailleurs de nombreuses théories du complot à ce sujet.
Trump definitely just staged another fake assassination attempt.
Le groupe de réflexion Elcano Royal Institute de Madrid a constaté, d'une part, que la tentative d'attentat en Pennsylvanie avait mobilisé sa propre base. Mais d'autre part, le sujet serait rapidement retombé dans l'oubli médiatique lorsque Joe Biden a renoncé à l'époque à sa candidature et que Kamala Harris a pris le relais. L'influence sur la cote de popularité de Trump a été faible, ce qui rend - entre autres - une mise en scène à Washington extrêmement improbable.