Les théories délirantes autour de la tentative d'assassinat de Trump

La porte-parole Karoline Leavitt parle de coups de feu dans une interview, puis un coup de feu retentit vraiment pendant le dîner. Son mari prévient une journaliste et les hommes de Trump se contentent de sourire: bienvenue dans le terrier du lapin des théories du complot.

La première dame Melania Trump et les membres de son cabinet lors de la conférence de presse improvisée après les coups de feu à Washington le 25 avril : comme certains d'entre eux peuvent déjà sourire à ce moment-là, les personnes méfiantes les interprètent comme si l'incident avait été mis en scène. Photo : Keystone

Philipp Dahm Philipp Dahm

«Il est prêt à se battre», déclare Karoline Leavitt au journaliste de «Fox News» avant le dîner des correspondants de la Maison Blanche à Washington.

La porte-parole de la Maison Blanche poursuit: «Ce soir, nous aurons droit au Donald Trump classique. Ce sera amusant, ce sera divertissant. Ce soir, il y aura des coups de feu dans la salle. Tout le monde devrait donc regarder : Ça va être vraiment génial».

L'interview malheureuse en vidéo :

Pas si drôle: une détonation a effectivement eu lieu à l'hôtel Washington Hilton le soir du 25 avril. Le tireur, Cole Tomas Allen, qui visait apparemment des membres du gouvernement, est arrêté. Dix minutes avant sa tentative d'assassinat, l'homme de 31 ans envoie un «manifeste» à ses proches.

Tir dans le vide

«Je ne suis plus disposé à laisser un pédophile, un violeur et un traître salir mes mains par ses crimes», cite le tabloïd «New York Post» dans le manifeste. Allen voulait donc tuer aussi bien le président que des membres de son gouvernement parce qu'ils étaient «complices».

«Je [tuerais] encore presque tout le monde ici pour atteindre mes cibles» Cole Tomas Allen in seinem «Manifest»

Le détracteur de Trump se qualifie lui-même de «gentil assassin fédéral». Le cas semble clair - mais pas pour tout le monde. Le fait que Karoline Leavitt parle de coups de feu avant qu'il n'y en ait vraiment, rend certains utilisateurs des médias sociaux méfiants.

Pourtant, les «shots fired» sont ici clairement à comprendre comme des pointes rhétoriques pour lesquelles ce dîner des correspondants est connu. Malgré tout, ces posts de Bluesky et X affirment que tout cela est une mise en scène et que les participants sont des escrocs, ...

Such frauds. Totally staged. “I will tell you this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It’ll be funny. It’ll be entertaining, There will be some shots fired tonight. Everyone should tune in. It’s going to be really great.” - Karoline Leavitt



[image or embed] — David 🏳️‍🌈 🐸 (@davidbegor.bsky.social) 26. April 2026 um 15:18

... dont le plan aurait parfaitement fonctionné.

The evening, your fucking POS, went EXACTLY AS PLANNED.



Yet another staged assassination attempt totally orchestrated in which Karoline Leavitt said BEFORE hte event "shots will be fired." https://t.co/QZDyFbAI4U — Thomas Savino (@tjsavino) April 26, 2026

D'abord, Leavitt parle de coups de feu, puis on publie aussi rapidement des images de la veuve de Charlie Kirk, Erika, qui s'enfuit de l'événement, touchée par l'émotion: «Je suis désolée, mais est-ce que c'est une mise en scène ?», demande cet utilisateur.

Literally 1 hour before the alleged gunshots, a huge MAGA slop account & press sec. Karoline Leavitt tell us there will be "shots fired." Then it releases perfectly timed footage of Erika being rushed out with a "Pray for Erika Kirk" sympathy tag. I'm sorry, but was this staged? pic.twitter.com/RTH87PREUR — Sam Parker 🇺🇸🧯 (@BasedSamParker) April 26, 2026

L'entretien arraché de Fox News

Un autre point qui fait fleurir les théories du complot est une conversation téléphonique que «Fox News» a eue avec sa journaliste Aishah Hasnie. Celle-ci raconte qu'elle était assise lors du dîner à côté du mari de Leavitt, Nicholas Riccio, qui a 32 ans de plus que sa femme.

Nicholas Riccio et Karoline Leavitt, enceinte pour la deuxième fois, avant le dîner du 25 avril à Washington. Image : Keystone

«Peu après le début du dîner, [...] il s'est penché et a dit : 'Je t'ai vu à la télévision. Tu as fait du bon travail. Tu dois prendre soin de toi'», rapporte la journaliste. «Il était très sérieux quand il m'a dit cela. Puis il a regardé autour de lui dans la pièce et a dit : 'Il y en a...'».

Staged? Fox News cuts off caller after she says the husband of Karoline Leavitt the White House Press Secretary told her "You need to be very safe, there are some..." Just before the shooting last night.



[image or embed] — BladeoftheSun (@bladeofthes.bsky.social) 26. April 2026 um 12:42

C'est à ce moment précis que la conversation est interrompue - au moment le plus impossible. C'est toutefois compréhensible, comme l'explique Hasnie plus tard sur X: comme la salle de bal de l'hôtel est souterraine et que beaucoup ont utilisé leur téléphone portable, la réception était très mauvaise.

Fox News Cuts Reporter’s Audio After Mentioning Staged Shooting



Fox News abruptly cut the audio of its own reporter during a live broadcast after the journalist referenced the staged shooting incident. https://t.co/uXKeVTgBtx — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 26, 2026

Riccio lui aurait dit de faire attention à elle, car le monde était fou. «Il était inquiet pour moi». Lorsque la communication a été interrompue, Hasnie aurait voulu dire que, malheureusement, quelque chose s'était vraiment passé par la suite. Le fait que, outre les fans de conspiration, l'agence de presse iranienne «Tasnim» ait également repris l'appel - voir le post ci-dessus - parle de lui-même.

Photos et vidéos controversées

Des photos et des vidéos sont également censées prouver que l'on joue faux: des photos - probablement prises avant les tirs - suggèrent que la Première dame et des membres du gouvernement sourient de joie après avoir réussi leur prétendue «PSYOP», c'est-à-dire leur opération psychologique.

Somber scenes from the White House, just kidding they are all standing around with a shit eating grins, smiling and laughing after a “successful” psyop. pic.twitter.com/7NusJwig2s — Anonymous (@YourAnonCentral) April 26, 2026

D'autres sont irrités par le fait que Donald Trump reste assis relativement calmement après que les coups de feu ont retenti à une certaine distance. L'homme de 79 ans sait bien qu'il est entouré par le Secret Service.

Shots fired, the Secret Service rushes in, and they let Trump continue to sit there? And now they’re going to resume the White House Correspondents’ Dinner, and Trump still plans to deliver a speech? I’m not saying this was staged to boost Trump’s tanking approval numbers, but it looks odd.



[image or embed] — Christopher Webb (@cwebbonline.com) 26. April 2026 um 03:20

On peut considérer comme une entorse au protocole le fait que le vice-président JD Vance soit le premier à être sorti de scène. Il est possible que cela dure quelques secondes de plus pour Trump, car un agent du Secret Service se place devant lui et des forces spéciales lourdement armées font irruption sur la scène - voir aussi la vidéo ci-dessus.

The Secret Service grabbed JD Vance first and shuttled him to safety before Donald Trump?



🤣pic.twitter.com/HQl1iLMQxr — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 26, 2026

Et même l'étrange arrêt sur image d'une vidéo de la scène permet aux complotistes d'en tirer quelque chose: ici, le visage intrépide du président doit être la preuve «qu'il en savait plus».

The look on his face vs the look on her face says it all. Looks to me like Trump knew what was happening, she didn't. She was the first to duck under the tables. He sat there smirking like the fraud he is.



[image or embed] — AltYellostoneNatPar (@altyellonatpark.org) 26. April 2026 um 11:26

Le fait est que Trump a regardé vers la droite parce que Melania et lui y ont fait un tour de magie.

Loud Bangs and President Trump Evacuated



"Stay down!"



Loud bangs are heard and President Trump and others are evacuated from White House Correspondents' Association Dinner.



Watch LIVE --> https://t.co/OQnyC97cOI#WHCD #WHCA #NerdProm pic.twitter.com/b36LtCEhnx — CSPAN (@cspan) April 26, 2026

Une salle de bal comme motif

Donald Trump reste Donald Trump: lorsqu'une occasion se présente, il essaie d'en tirer profit. Le fait qu'il profite du dernier incident pour faire de la publicité pour la salle de bal impopulaire de la Maison Blanche n'a rien de surprenant, mais certains y voient le motif de la prétendue mise en scène de la tentative d'assassinat :

Never missing an opportunity to grift, if I was cynical I'd probably think the whole thing was staged so conman Trump could get his godawful Versailles-esque ballroom built.



[image or embed] — Bill Madden (@maddenifico.bsky.social) 26. April 2026 um 16:32

Ce comportement n'est pourtant pas nouveau chez cet homme de 79 ans. Il suffit de regarder la conférence de presse qui a suivi l'attaque: Trump y déclare en substance que de tels attentats ne sont perpétrés que contre les meilleurs, ceux qui font bouger les choses. Il se compare aussi nonchalamment à Abraham Lincoln, qui a été abattu en 1865 au Ford's Theatre de Washington.

Trump:



I’ve studied assassinations, the most impactful people, the people who do the most; they’re the ones they go after. Like Abraham Lincoln….I hate to say I’m honored by that but I’ve done a lot pic.twitter.com/AtpkB1LilI — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

Toutefois, lors d'un entretien téléphonique avec «Fox News» après l'incident, le président adopte également un ton conciliant: «C'était une soirée très triste à bien des égards, mais c'était aussi une soirée où beaucoup de gens se sont rassemblés». Des démocrates se seraient également rangés à ses côtés.

NEW: President Trump tells FOX News' @JacquiHeinrich that the White House Correspondents' Dinner shooting shifted the atmosphere, turning a tense night into what he described as a moment of unity.



"It was a very sad evening in many ways, and it was also an evening where a lot… pic.twitter.com/yCZCpmgOGG — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

Reste le reproche que Trump veut se rendre populaire par une mise en scène d'attentat. Une comparaison avec la fusillade de Butler en juillet 2024 montre toutefois que l'impact d'un tel incident est limité - il existe d'ailleurs de nombreuses théories du complot à ce sujet.

Trump definitely just staged another fake assassination attempt. — DJ Uncle Fishbits (@unclefishbits.bsky.social) 26. April 2026 um 02:47

Le groupe de réflexion Elcano Royal Institute de Madrid a constaté, d'une part, que la tentative d'attentat en Pennsylvanie avait mobilisé sa propre base. Mais d'autre part, le sujet serait rapidement retombé dans l'oubli médiatique lorsque Joe Biden a renoncé à l'époque à sa candidature et que Kamala Harris a pris le relais. L'influence sur la cote de popularité de Trump a été faible, ce qui rend - entre autres - une mise en scène à Washington extrêmement improbable.