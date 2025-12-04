La justice vaudoise a mis à jour une fraude à l'assurance sociale en enquêtant sur le «tristement célèbre» immeuble de la rue de Genève 85 à Lausanne: 41 personnes sont accusées d'avoir reçu des prestations sociales indues pour la prise en charge de leur loyer.

Le Ministère public vaudois, avec ici son siège à Renens, a mis à jour une escroquerie liée à l'immeuble de la rue de Genève 85 à Lausanne (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le préjudice est estimé à quelque 1,9 million de francs et les services sociaux de l'Etat de Vaud ont porté plainte, annonce jeudi le Ministère public vaudois dans un communiqué.

Cet immeuble, qui fait régulièrement la «une» des médias, est connu comme une base pour le trafic de drogue à Lausanne. En investiguant sur ces activités, mais aussi sur l'occupation d'appartements par des personnes en situation de séjour illégal, les enquêteurs ont remarqué que de nombreuses personnes s'annonçaient locataires sans toutefois y résider.

Grâce à de faux baux à loyer, ces individus – et leurs épouses domiciliées ailleurs à Lausanne ou dans le canton et annonçant illégitimement vivre séparés – ont perçu illicitement des prestations des services sociaux de l'Etat de Vaud entre 2018 et 2025, explique le Ministère public.

Concierge et gérant impliqués

Les 41 personnes interpellées, dont 20 couples, sont des hommes et des femmes d'origine érythréenne, afghane, somalienne et suisse. Elles font désormais l'objet de plusieurs procédures pénales pour escroquerie.

L'enquête a aussi permis de montrer que les faux baux à loyer étaient fournis par le gérant et le concierge de l'immeuble. Pour cela et pour la gestion de boîtes aux lettres, ils auraient tous deux touché «plusieurs centaines de milliers de francs.»

Ces deux hommes ont été remis en liberté après une période de détention provisoire. Ils sont prévenus d'escroquerie, de blanchiment et de faux dans les titres.

Le Ministère public ajoute qu'à ce stade, le propriétaire de l'immeuble n'est pas soupçonné d'avoir participé à cette fraude. L'instruction se poursuit.