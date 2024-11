L'écrivain lausannois Adrien Rupp a remporté la Bourse à la création littéraire de la Ville de Lausanne 2024 avec son projet de roman «La Simone», un texte «touchant d'une grande qualité littéraire». Richard Holzer décroche, lui, la Bourse à la création BD avec «Sable perdu», qui porte une réflexion sur le temps qui passe. Le premier reçoit 15'000 francs et le second 10'000 francs.

La Ville de Lausanne a attribué ses deux bourses de création littéraire et BD 2024 (photo symbolique). ATS

ATS

Avec «La Simone», une grand-mère couturière de campagne, Adrien Rupp «nous propose une histoire comme on n'en fait plus: en nous racontant avec douceur les petites choses du quotidien, ce texte touchant et d'une grande maturité porte une réflexion sur des valeurs oubliées, telles que la simplicité ou la gentillesse», écrit mercredi la Ville de Lausanne dans un communiqué.

Adrien Rupp est un artiste lausannois, formé à la Manufacture. Acteur, réalisateur et scénariste, plusieurs de ses textes ont été mis en scène ou publiés dans la revue littéraire «La cinquième saison». Son premier roman, «Le cambrioleur», a paru aux éditions La Veilleuse en 2023.

Esthétique atypique

Du côté de la bande dessinée, le jury a été «unanimement convaincu» par la proposition de Richard Holzer, «Sable perdu». Ce projet à «l'esthétique atypique et hors du temps» met en scène un réceptionniste d'hôtel dans sa longue et routinière carrière. Son style graphique «rappelle avec nostalgie la bande dessinée franco-belge des années 1920-30», écrit la Ville.

Richard Holzer est un illustrateur et auteur de bande dessinée Suisso-japonais. Après des études dans la communication visuelle, il est entré à l'Ecole supérieure de bande dessinée de Genève et a poursuivi ses études en illustration à la HEAD – Genève, ce qui lui a donné l'opportunité d'étudier un semestre à l'Université des arts et de design de Kyoto.

La prochaine édition des deux bourses à la création sera lancée en janvier 2025 avec un délai de réception des textes au 30 avril 2025.

sj, ats