Justice – VD Lausanne: des «portes ouvertes» au Tribunal cantonal le 4 octobre

ATS

12.8.2025 - 14:11

A Lausanne, le public pourra découvrir le nouveau Tribunal cantonal lors d'une journée portes ouvertes le 4 octobre prochain (archives).
A Lausanne, le public pourra découvrir le nouveau Tribunal cantonal lors d'une journée portes ouvertes le 4 octobre prochain (archives).
ATS

Après plus de trois ans de travaux, le nouveau Tribunal cantonal sera inauguré les 3 et 4 octobre prochains à Lausanne. Une journée portes ouvertes invitera le public à se plonger dans l’univers judiciaire de manière conviviale et ludique le samedi 4 octobre. Elle sera accessible sur inscription.

Keystone-SDA

12.08.2025, 14:11

Après une cérémonie officielle qui se tiendra le 3 octobre en présence de plusieurs centaines d’invités, le Palais de justice de l’Hermitage ouvrira ses portes au public samedi 4 octobre 2025, de 9h00 à 18h00, par plage horaire de deux heures, a indiqué l'Ordre judiciaire vaudois (OJV) mardi dans un communiqué.

Près de 1000 personnes sont attendues durant cette journée. Au programme, audiences fictives, conférences, expositions et moments d’échanges. L'occasion unique de découvrir les coulisses de la justice et de rencontrer celles et ceux qui œuvrent à son service, précise le communiqué

Pour des questions d’organisation, il est nécessaire de s’inscrire pour participer à cette journée (au maximum quatre personnes par inscription). Pour accéder à la manifestation, chaque personne inscrite devra présenter son billet personnel, généré à la fin de l’inscription, et une pièce d’identité officielle munie d’une photographie. Un contrôle de sécurité sera effectué sur place.

L'OJV précise encore que l’utilisation des transports publics est fortement recommandée, le site ne proposant aucune place de stationnement. Un stand de petite restauration permettra au public de se ravitailler.

www.vd.ch/ojv

