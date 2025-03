La forêt sera en fête samedi prochain à Sauvabelin, sur les hauts de Lausanne. Cette 13e édition se focalisera sur les qualités des forêts urbaines et le précieux travail des forestiers pour les maintenir en pleine santé. Des stands d'information, des animations forestières et musicales ainsi qu'une offre de restauration seront proposées au public.

Pour la 13e fois, la Fête de la forêt se tiendra samedi prochain à Sauvabelin, sur les hauts de Lausanne (archives). ATS

Les forêts jouent un rôle protecteur essentiel et constituent la colonne vertébrale de la canopée urbaine et foraine, avec une fonction-clé dans la régulation climatique, la filtration d'eau, la préservation de la biodiversité et la protection contre les dangers naturels, rappelle la Ville dans un communiqué. Leur entretien et leur maintien sont donc des priorités absolues, ajoute-t-elle.

Forêts urbaines et gestion durable, prévention des risques naturels et réchauffement climatique seront des thèmes d'actualité. Des animations ludiques viendront compléter le programme, avec notamment une projection de film dans une roulotte pour mieux connaître le Parc naturel du Jorat ou encore une initiation à la grimpe sur arbres.