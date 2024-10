La Ville de Lausanne sera à nouveau animée, tant pour la population que pour les touristes du 20 novembre au 31 décembre 2024 pour les festivités hivernales. Un nouveau site avec des chalets sera installé au sommet de la rue de Bourg, à la rue du Lion d’Or.

Les festivités de Noël qui dérmarrent le 20 novembre se dérouleront à la place St-François et à la place des Pionnières, mais aussi au haut de la rue de Bourg (archives). ATS

SDA / ATS ATS

Une réorganisation des emplacements du marché lausannois des fêtes de fin d'année Bô Noël a été effectuée en raison des travaux d'assainissement du parking de la Riponne et des travaux sur la place de l'Europe, explique la Ville lundi dans un communiqué.

Outre un nouveau lieu, les autorités lausannoises ont également donné leur accord à une extension des horaires entre Noël et Nouvel An: la fermeture des bars et stands de nourriture sera repoussée de 20h00 à 21h00.

Sous la pression de restaurateurs de la ville, accusant Bô Noël de concurrence déloyale, la Municipalité avait imposé certaines restrictions en 2023. Après consultation avec les partenaires économiques, la Ville a limité le nombre de points de vente de nourriture et d’alcool au même niveau que l’année précédente, précise-t-elle.

En complément des divers marchés de Noël, les exploitants d'établissements pourront déposer des demandes afin d’aménager et animer leurs terrasses. Comme en 2023, ils auront notamment la possibilité d’y installer des structures légères du 1er décembre 2024 au 28 février 2025.

Durant les six soirs de nocturnes ainsi que pour le Nouvel An, les restaurants pourront également organiser des animations en terrasse. La Municipalité a également décidé d'offrir exceptionnellement la possibilité de diffuser sur ces dernières de la musique de fond durant la période de Bô Noël, soit du 20 novembre au 31 décembre 2024.

La «silent disco», supprimée en 2023 par la Ville, figure à nouveau au programme de Bô Noël. Elle se déroulera sur l'esplanade de Plateforme 10 à côté de la gare.

nt, ats