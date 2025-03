La Ville de Lausanne propose pour la troisième année consécutive une récolte de tablette et téléphones usagés. Dès mercredi et jusqu'au 31 mai, des boîtes de collecte seront disponibles aux guichets de l'administration ainsi que lors de certains événements.

La Ville de Lausanne organise pour la troisième fois une récolte de téléphones et ordinateurs usagés (photo prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

Les réceptions de l'administration à Port-Franc 18 et Chauderon 9 participent jusqu'au 31 mai à «l'opération numérique responsable» de la Ville. Elle permet de déposer des tablettes et téléphones usagés pour revaloriser leurs matériaux et composants, explique mardi la Municipalité dans un communiqué.

Depuis son lancement en mai 2023, l'action a permis de récolter 2649 téléphones et tablettes, dont certains via les objets trouvés de la police. Cela représente plus de 530 kilos de matériaux revalorisés en collaboration avec une association partenaire. Le circuit de la vente de seconde main a également été alimenté, avec une hausse de 2% à 20% des appareils déposés reconditionnés en 2024.

Ce projet s'inscrit dans la démarche numérique responsable de la Ville de Lausanne et promeut l'économie circulaire. La Municipalité rappelle que les appareils peuvent être déposés toute l'année à la place de la Palud 2 (info cité), à Chauderon 23 (Espace clients SiL), Europe 2 (Espace clients SiL), dans les bibliothèques de Chauderon, d'Entre-Bois et de la Sallaz ainis qu'à Pyxis, Maison de la culture et de l'exploration numérique.