Lausanne Le chauffard qui a foncé dans la foule a été libéré

ATS

8.9.2025 - 18:30

L'automobiliste qui a forcé samedi le passage lors d'une manifestation propalestinienne à Lausanne a été libéré lundi après deux nuits en prison. Il n'a pas agi pour un motif politique ou idéologique.

Entre 1500 et 2000 personnes manifestaient en soutien à Gaza lorsque la voiture a forcé le passage samedi soir à Lausanne (photo d'illustration).
Entre 1500 et 2000 personnes manifestaient en soutien à Gaza lorsque la voiture a forcé le passage samedi soir à Lausanne (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

08.09.2025, 18:30

08.09.2025, 18:32

Ce Lausannois de 56 ans a reconnu les faits et expliqué n'avoir pas eu connaissance de la nature de la manifestation, indique lundi soir le Minisitère public dans un communiqué.

Sa manoeuvre, qui a blessé légèrement deux personnes, visait à contourner les manifestants afin de traverser le pont Chauderon pour se rendre sous-gare. «Son état de santé pourrait avoir joué un rôle dans son comportement», ajoute le communiqué, sans plus de précision.

A ce stade, trois plaintes pénales ont été transmises au Ministère public.

Manifestation pro-Palestine. Le chauffard de Lausanne arrêté provisoirement

Manifestation pro-PalestineLe chauffard de Lausanne arrêté provisoirement

