Les infractions aux conditions de travail dans les entreprises lausannoises ont été en hausse en 2023. Sur les 450 contrôles effectués par l'Inspection du travail Lausanne (ITL), 40% des cas concernent même des infractions graves à la loi. Trois situations ont fait l'objet de dénonciations pénales.

Les 450 contrôles de l'Inspection du travail Lausanne en 2023, dont une centaine en lien avec la santé et la sécurité au travail, ont surtout concerné les grands magasins, les régies immobilières, les pharmacies, les cinémas et théâtres ainsi que les magasins de stations-service (photo symbolique). ATS

«Nous constatons malheureusement que la tendance à l'augmentation des infractions durant l'année 2022 se confirme», affirme Emilie Moeschler, municipale en charge des sports et de la cohésion sociale, citée dans un communiqué de la Ville publié mercredi.

Les 450 contrôles, dont une centaine en lien avec la santé et la sécurité au travail, ont principalement concerné les grands magasins, les régies immobilières, les pharmacies, les cinémas et théâtres ainsi que les magasins de stations-service, précisent les services de Mme Moeschler.

Dans plus de 40% des cas, l'ITL a constaté des infractions graves, notamment l'absence d'identification des dangers présents dans l'entreprise, ainsi que l'absence de mesures de protection de la santé, de la maternité et des jeunes travailleurs. Une vingtaine de décisions ont été rendues après un premier avertissement et trois situations ont fait l’objet de dénonciations pénales.

Permanence très sollicitée

En 2023 toujours, près de 2500 personnes, contre 2400 en 2022, ont par ailleurs sollicité la permanence en droit du travail. Elles l'ont fait principalement pour des questions sur la fin des rapports de travail ou le paiement du salaire, précise la Ville.

Pour 2024, l'ITL annonce qu'elle mènera des contrôles sur les conditions de travail au sein des salons de coiffure, des boulangeries, des établissements d'assurance ainsi que des entreprises proposant des permanences de services 24h/24 et 7 jours/7 (climatisation, ventilation, assainissement, etc).

La campagne annuelle d'information et de sensibilisation portera, elle, sur les dispositions relatives au travail de nuit dans les restaurants, bars et discothèques.

