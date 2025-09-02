  1. Clients Privés
Victime d'accidents de scooter Camila et Marvin, 14 et 17 ans : deux morts qui interrogent les pratiques policières

ATS

2.9.2025 - 17:14

Le Ministère public vaudois a ouvert une instruction pénale après la mort de Camila, décédée dans un accident de scooter le 30 juin à Lausanne, alors qu'elle fuyait la police. Les parents de l'adolescente ont porté plainte pour homicide par négligence et abus d'autorité.

La situation fait écho à celle de Marvin (photo d'illustration, archives).
La situation fait écho à celle de Marvin (photo d'illustration, archives).
keystone

Keystone-SDA

02.09.2025, 17:14

02.09.2025, 17:41

Révélé mardi par 24 heures, le dépôt de la plainte a été confirmé à Keystone-ATS par Vincent Derouand, porte-parole du Ministère public vaudois. Il a précisé que cette procédure se déroulait en parallèle de celle ouverte par le Tribunal des mineurs le jour de l'accident.

Le 30 juin en fin de soirée, la police était intervenue aux Plaines-du-Loup, sur les hauts de Lausanne, pour mettre fin à ce qu'elle avait qualifié de «rodéo urbain». Suivie par un policier à moto qui tentait de l'intercepter, Camila avait tenté de fuir, avant de perdre le contrôle de son véhicule et de chuter. L'adolescente de 14 ans, qui ne portait pas de casque, était décédée au CHUV.

Accident mortel. Décès d’un ado à scooter à Lausanne: perte de maîtrise privilégiée

Accident mortelDécès d’un ado à scooter à Lausanne: perte de maîtrise privilégiée

Moins de deux mois plus tard, le 24 août, c'est Marvin, 17 ans, qui décédait à Lausanne dans un accident de scooter, alors qu'il tentait lui aussi de se soustraire à un contrôle policier dans le quartier de Prélaz.

Lausanne : une marche blanche en mémoire de l'ado décédé à scooter

Lausanne : une marche blanche en mémoire de l'ado décédé à scooter

Environ 800 personnes ont participé samedi à Lausanne à une Marche blanche en mémoire de Marvin, l'ado de 17 ans décédé alors qu'il essayait d'échapper à la police en scooter. Parti du quartier de la Borde, le cortège s'est rendu sur le lieu de l'accident à Prélaz.

30.08.2025

