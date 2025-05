Faire du sport tout en ramassant des déchets: la 6e édition de Lausanne Plogging se déroule samedi 17 mai dans la capitale vaudoise. Le départ et l'arrivée se feront au parc Mon-Repos (dès 09h00). L'itinéraire est libre et n'est pas chronométré. Les déchets seront pesés et triés à l'arrivée, dans une ambiance musicale.

A Lausanne, le littering représente 1200 tonnes de déchets par an pour un coût annuel de 11,3 millions de francs qui pourrait profiter à d'autres projets, relève la Municipalité (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'objectif de cette manifestation populaire et participative, alliant sport et environnement, est de sensibiliser le public à la problématique des déchets abandonnés dans l'espace public, que ce soit les rues, les places ou parcs lausannois, rappellent les autorités lausannoises dans un communiqué.

A Lausanne, le littering représente quelque 1200 tonnes de déchets par an pour un coût annuel de 11,3 millions de francs, relève la Municipalité.

La participation est gratuite, sans inscription et sans limite d'âge. Les familles sont les bienvenues. La manifestation sera clôturée par un apéritif offert par la Ville.