  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Extension d'horaires» Lausanne: il y a plus de bus vers les hautes écoles

ATS

11.9.2025 - 10:27

Davantage de bus circulent désormais en direction des hautes écoles lausannoises. Les transports publics de la région lausannoise (tl) ont étendu les horaires de la ligne 1 jusqu'à l'EPFL, qui était jusqu'ici exploitée uniquement aux heures de pointe. De quoi notamment soulager les métros m1 et m2, très chargés durant ces heures.

Le tl ont étendu les horaires de leur ligne 1 (photo d'illustration).
Le tl ont étendu les horaires de leur ligne 1 (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

11.09.2025, 10:27

11.09.2025, 11:59

Les trolleybus continuent leur trajet vers le terminus EPFL/Colladon sans discontinuité de 06h30 à 19h00, du lundi au vendredi. «Cette extension d'horaire répond aux besoins des entreprises présentes dans le quartier de l'innovation, des hautes écoles, ainsi qu'à la prochaine ouverture du nouveau bâtiment de la RTS», écrivent jeudi les tl dans un communiqué.

La ligne 1, qui part de la Blécherette, a dépassé les six millions de passagers en 2024, en hausse de 18% sur un an. Le nouveau quartier des Plaines-du-Loup au nord de son tracé et le prolongement de son parcours, au sud vers l'EPFL, expliquent notamment cette hausse.

Les plus lus

Haute-Savoie: la police trouve un corps dans un sac au bord d'une route
«La peur est là et elle ne s'en va pas» - Un terrible fléau ronge le Pérou
Le «Prince des ténèbres» rattrapé par l’affaire Epstein
Qu'est-ce que le «sepsis», qui tue chaque année 4000 personnes en Suisse?
Le prince Harry s'exprime après avoir enfin revu son père
Cécile de France dans le piège de l'IA: «Il faut se réveiller tout de suite»